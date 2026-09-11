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Гравець клубу АПЛ потрапив в ДТП – відомий стан гравця

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Гравець клубу АПЛ потрапив в ДТП – відомий стан гравця
Новачок «Галл Сіті» потрапив у неприємну ситуацію
фото: Telegraph

Автомобіль футболіста перевернувся в результаті дорожньо-транспортної пригоди

Вінгер «Галл Сіті» Сорба Томас потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegraph.

В результаті аварії Land Rover Defender 27-рчного футболіста перевернувся. Футболіст внаслідок ДТП не постраждав, що підтвердила пресслужба клубу. Поліція продовжує з'ясовувати обставини ДТП.

Сорба Тома сперейшов до «Галл Сіті» цього літа зі «Сток Сіті» за суму в 14 мільйонів євро. Він вже встиг провести два матчі у складі новачка АПЛ, без результативних дій

«Галл Сіті» йде на третій позиції чемпіонату Англії, маючи в своєму активі сім очок. Головний тренер Сергей Якирович отримав нагороду тренеру місяця в АПЛ.

Нагадаємо, що «Карпати» з голами Русина та Сері переграли «Колос» в матчі шостого туру УПЛ.

До слова, «Шахтар» зіграв внічию з ПСВ у матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів.

 

Теги: АПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Галл Сіті»

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