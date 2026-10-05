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Збірна Англії зазнала чергової втрати перед четвертим поєдинком Ліги націй

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Збірна Англії зазнала чергової втрати перед четвертим поєдинком Ліги націй
Езрі Конса (на передньому плані) не допоможе Томасу Тухелю
фото: EFE

У таборі «Трьох левів» спалахнула епідемія травм

Оборонець лондонського «Арсенала» Езрі Конса вибув із обойми збірної Англії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Футбольної асоціації Англії.

Універсал захисту покинув табір національної команди. У нього діагностували м'язову травму. Конса поїхав відновлюватися під наглядом клубних лікарів.

Оборонець провів по 90 хвилин у поєдинках Ліги націй проти збірних Іспанії (2:3) та Хорватії (7:0). Матч проти балканців англієць відіграв після дискомфорту та отримав рецидив ушкодження. Надалі тренерський штаб «Трьох левів» вирішив не ризикувати його здоров'ям.

Конса в нинішньому сезоні зіграв шість поєдинків у всіх турнірах. Влітку він перебрався до столиці з бірмінгемської «Астон Вілли». «Арсенал» заплатив за оборонця майже 60 млн євро.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.

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Теги: футбол Ліга націй ФК Арсенал (Лондон) АПЛ

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