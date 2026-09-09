Погані новини для збірної України. Мудрик травмувався на тренуванні «Тоттенгема»

Біла смуга в кар'єрі українця виявилася короткою

Новачок лондонського «Тоттенгема» Михайло Мудрик зазнав ушкодження під час тренувальної сесії команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Football.London.

Вінгер травмував гомілкостоп. На відновлення українець витратить кілька тижнів. Найімовірніше, він повернеться до обойми «шпор» після міжнародної паузи.

Як наслідок, Мудрик пропустить не тільки поєдинки лондонців проти ліверпульського «Евертона», «Ліверпуля» та бірмінгемської «Астон Вілли». Вочевидь, вінгеру доведеться відкласти повернення до лав збірної України. «Синьо-жовті» зіграють чотири матчі Ліги націй наприкінці вересня-на початку жовтня.

Мудрик у нинішньому сезоні провів один поєдинок. Він вийшов на заміну в другому таймі протистояння «шпор» із «Ноттінгемом» (0:0) у Прем'єр-лізі. «Тоттенгем» узяв вінгера, який пропустив майже два роки через вживання забороненої речовини, в оренду до кінця кампанії 2026/27 із правом викупу.

До слова, українець Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль в чемпіонаті Італії. Форвард вийшов із лави запасних у матчі проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, раніше тренер «Бенфіки» відповів на критику Судакова. Керманич лісабонців Марку Сілва задоволений рівнем півзахисника національної команди України. У новому сезоні останній відвоював місце в основі «орлів».