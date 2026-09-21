Перша поразка чемпіонів та історична перемога «Брентфорда»: яким був п'ятий тур АПЛ

Минулий тиждень вийшов невдалим для команд з Лондона

Декілька гучних результатів сталися під час четвертого туру Англійської Прем'єр-ліги. Про результати тижня в англійському чемпіонаті повідомляє «Главком».

Сенсаційна розгромна перемога «Брайтона»

«Брайтон» влаштував справжній сюрприз, розгромивши чинного чемпіона Англії «Арсенал» з рахунком 3:0. Господарі відкрили рахунок на 31-й хвилині після голу Паскаля Гросса, а ще до перерви перевагу подвоїв 19-річний Стефанос Костулас. На старті другого тайму Чема Андрес довів рахунок до розгромного.

Для «Арсенала» це була перша поразка в сезоні та водночас найважча поразка чинного чемпіона Англії за 37 років. Востаннє команда, яка володіла титулом, програвала з різницею у три м'ячі ще у 1989 році, коли «Евертон» переміг саме «Арсенал». «Брайтон» же після п'яти турів залишається без поразок, а на його рахунку вже 16 забитих м'ячів.

Гольова перестрілка «Манчестер Сіті» та «Сандерленда»

«Манчестер Сіті» та «Сандерленд» подарували один із найбільш результативних матчів сезону, який дав змогу побачити одразу вісім епізодів взяття воріт. Команди обмінялися першими голами ще в стартовій половині. Спершу Фернандес вивів «Сіті» вперед, потім Браян Броббі швидко відповів за «Сандерленд», а після цього ще до перерви забивали Шеркі, Семеньо та знову Броббі.

Після перерви Броббі оформив хет-трик і втретє зрівняв рахунок, проте «Сіті» все одно дотиснув суперника. Семеньо також записав на свій рахунок дубль, а Ерлінг Голанд поставив крапку на 81-й хвилині. Для Броббі цей став хет-трик став історичним, але не з дуже приємної причини: він лише шостий футболіст в історії АПЛ, який забив три м'ячі в одному матчі та все одно пішов з поля переможеним.

Історичний матч для «Брентфорда»

«Брентфорд» уперше за 88 років переміг «Челсі» на своєму полі в чемпіонаті Англії. Господарі довго не могли пробити оборону лондонців, проте після перерви Еммануель Антоні відкрив рахунок на 61-й хвилині. Наприкінці зустрічі Ігор Тьяго подвоїв перевагу, а Фабіо Карвалью вже у компенсований час довів рахунок до 3:0.

Також долучився до переможного матчу і українець Єгор Ярмолюк. Він провів на полі 69 хвилин, і з урахуванням пошкодження провів доволі гарний поєдинок, допомагаючи будувати атаки своїми довгими передачами.

Варто згадати, що останній домашній успіх «Брентфорда» над «Челсі» в чемпіонаті датувався ще 1938 роком. Тепер команда Томаса Франка перервала цю багаторічну серію, а «Челсі» навпаки продовжив невдалу смугу. Лондонці не можуть перемогти у трьох матчах поспіль і вже 21 матч у Прем'єр-лізі не зберігають свої ворота сухими.

В інших матчах сталися одразу чотири мінімальні перемоги: «Астон Вілла» виявилася сильнішою ніж «Тоттенгем» (3:2), «Ньюкасл» – ніж «Галл» (2:1), «Евертон» – ніж «Іпсвіч» (1:0), «Ковентрі» – ніж «Ноттінгем» (1:0), «Ліверпуль» – ніж «Борнмут» (1:0). Також були і нічийні поєдинки: «Лідс» і «Кристал Пелес» не забили жоден гол (0:0), а «Фулгем» і «Манчестер Юнайтед» розмінялися одним забитим.

Наступний тур АПЛ почнеться 10 жовтня.

Англійська Прем'єр-ліга. П'ятий тур

Голи: Ентоні (61), Тьягу (83), Карвалью (90+4)

«Тоттенгем» – «Астон Вілла» 2:3 (0:1)

Голи: Галлагер (86), ван Геке (90+8) – Манзамбі (45+4), Джексон (67), Буендіа (79)

«Ньюкасл» – «Галл Сіті» 2:1 (2:0)

Голи: Віллок (3), Голл (7) – Шо (67)

«Евертон» – «Іпсвіч Таун» 1:0 (1:0)

Голи: Баррі (11)

Голи: Гросс (31), Костулас (45), Андрес (57)

«Ноттінгем» – «Ковентрі Сіті» 0:1 (0:0)

Голи: Дасілва (55)

«Борнмут» – «Ліверпуль» 0:1 (0:0)

Голи: Ісак (57)

«Лідс» – «Кристал Пелес» 0:0 (0:0)

«Манчестер Сіті» – «Сандерленд» 5:3 (3:2)

Голи: Фернандес (9), Шеркі (29), Семеніо (43, 57), Голанд (81) – Броббі (12, 33, 59)

«Фулгем» – «Манчестер Юнайтед» 1:1 (0:0)

Голи: Мартінес (автогол, 63) – Кунья (89)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що минулого тижня відбулося довгоочікуване манчестерське дербі.