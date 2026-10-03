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Лідер збірної Угорщини пропустить поєдинок з Україною

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Лідер збірної Угорщини пропустить поєдинок з Україною
Угорець зіграв вже 35 матчів а національну команду
фото: Instagram Мілоша Керкеза

Мілош Керкез незіграє з синьо-жовтими через перебір жовтих карток

Захисник «Ліверпуля» та збірної Угорщини Мілош Керкез пропустить поєиднок четвертого туру Ліги націй з Україною. ПРо це повідомляє «Главком».

Причиною відсутності футболіста у майбутньому поєдинку стане перебір жовтих карток. Фулбек за останні три гри отримав два гірчичники: у матчі з Україною, який завершився переомогою команди Мальдери, а також у поєинку з Грізуєю, у якому Мішло забив єдиний та переможний м'яч.

Протистояння збірних України заплановане на 5 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

Збірна України посідає друге місце у квартеті В2 Ліги націй, маючи в своєму активі чотири пункти. Угорщина з аналогічною кількістю очок йде третьою. Лідером є пічнічна Ірландя (7 очок), останньою йде Грузія з одним балом.

До слова, батько Мілоша Керкеза зганьбився дописом про бійку Циганкова під російську пісню.

До слова, Північна Ірландія упевнено перемогла Україну в Лізі націй – синьо-жовті поступились з рахунком 0:3.

Теги: Збірна України Угорщина Ліга націй

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