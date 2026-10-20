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Роналду продовжив бойкот збірної Португалії після дискваліфікації – джерело

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Роналду продовжив бойкот збірної Португалії після дискваліфікації – джерело
Кріштіану Роналду навряд одягне футболку португальської збірної цьогоріч
фото: EFE

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» не пробачив неповагу до власної персони

Форвард аравійського «Аль-Насра» Кріштіану Роналду не бажає повертатися до збірної Португалії найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Руя Сантуша.

За даними оглядача, поява ветерана в таборі національної команди під час міжнародної паузи в листопаді малоймовірна. Роналду віддав би перевагу, щоб його не викликали на збір. Нападник нібито «не вірить в дух Португальської футбольної федерації».

«Кріштіану не почувається в боргу перед кимось. Він відчуває, що з ним вчинили погано, він явно досі вірить, що йому не сказали правду, що його зрадили», – заявив Сантуш.

Водночас президент федерації Педру Проенса намагається залагодити конфлікт із Роналду. Він регулярно спілкується з капітаном збірної Португалії телефоном і намагається вмовити повернутися до складу. Проте, наразі ситуація зайшла в глухий кут.

Конфлікт Кріштіану Роналду та Жорже Жезуша

Досвідчений нападник минулого тижня скандально покинув табір збірної Португалії. Рекордсмен піренейців за голами та матчами побив горщики з керманичем національної команди Жорже Жезушем. Той нібито узгодив із Роналду ігровий час у міжнародну паузу, але відійшов від угоди.

Конфлікт розгорівся після поєдинку 2-го туру Ліги націй проти збірної Норвегії. Форвард повинен був зіграти 30 хвилин. Зі старту другого тайму Роналду розминався, але Жезуш так і не випустив його на поле.

Згодом головний тренер португальської збірної пояснив рішення перебігом подій. Перевага над скандинавами була хиткою, тож випускати центрфорварда потреби не було. Зрештою, піренейці втримали перемогу над Норвегією (2:1).

Роналду сподівався на компенсацію ігрового часу в наступному турі Ліги націй. Утім, на пресконференції перед поєдинком проти збірної Данії Жезуш заявив, що ветеран знову залишиться в запасі. Після цього нападник зібрав речі та поїхав геть.

Дискваліфікація Кріштіану Роналду

Роналду опинився під ризиком дискваліфікації на шість місяців. Непрофесіональна секція федерації розпочала дисциплінарний розгляд щодо капітана збірної Португалії. Функціонери мали з'ясувати потенційну дисциплінарну значущість фактів.

Зрештою, нападника покарали дискваліфікацією на 30 днів і штрафом у розмірі 255 євро. Потенційно Роналду зможе зіграти за піренейську збірну в наступному поєдинку Ліги націй. 14 листопада Португалія прийме збірну Данії у Бразі.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.

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Теги: Кріштіану Роналду ФК «Аль-Наср» Ліга націй футбол

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