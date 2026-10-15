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Кріштіану Роналду знявся у рекламі пікапів, з яких росіяни запускають дрони

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Кріштіану Роналду знявся у рекламі пікапів, з яких росіяни запускають дрони
Контракт Кріштіану Роналду з «Аль-Насром» розрахований до літа 2027 року
фото: Changan

Кріштіану Роналду є найкращим бомбардиром у історії збірної Португалії

Кріштіану Роналду рахзом з футболістами збірної Португалії взяв участь у рекламі автомобільної марки Changan. Про це повідомляє «Главком».

У травні Федерація футболу Португалії уклала угоду з онією з найбільших державних автокомпаній Китаю, пікапи якої використовуються росіійською армією для запуску дронів, які атакують Україну.

Окрім легендарного Кріштіану Роналду, у рекламі взяли участь наступні футболісти: Жоау Фелікс, Бруну Фернандеш, Бернарду Сілва та Рафаел Леау.

Збірна Португалії зуміла кваліфікуватись до плейоф Ліги націй першою серед усіх національних команд, набравши 12 очок завдяки двум перемогам над Норвегією, а також тріумфам у поєдинках з Данією та Уельсом.

Наприкінці вересня Роналду залишив розташування збірної після непотрапляння до заявки команди на гру з Данією. Згодом португалець виступив із заявою стосовно свого вчинку та конфлікту з Жорже Жезушем.

Кріштіану Роналду провів 234 матчі у складі збірної Португалії, забив 146 голів та віддав 45 гольових передач. Разом з націоональною командою форвард завоював Євро-2016, а також дві Ліги націй (2019, 2025).

До слова, Португальська футбольна федерація тимчасово відрахувала нападника аравійського «Аль-Насра» Кріштіану Роналду з національної команди.

 

Теги: Кріштіану Роналду футбол

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