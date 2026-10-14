Оприлюднено стартовий склад «Шахтаря» на матч Ліги чемпіонів з АЕКом

«Шахтар» вперше у клубній історії зустрінеться з АЕКом

«Шахтар» спробує здобути першу перемогу у новому розіграші Ліги чемпіонів

Оприлюднено стартовий склад донецького «Шахтаря» на матч другого туру основного раунду ліи чемпіонів з АЕКом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «гірників».

Пройде поєдинок 14 жовтня у Лондоні на стадіоні «Стемфорд Брідж». Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Ворота господарів поля буде захищати Дмитро Різник. Фланги оборони закриють Педро Енріке та Вінісіус Тобіас, у центрі вийдуть Микола Матвієнко та Валерій Бондар.

У центральній лінії вийдуть Марлон Гомес, Олег Очеретько та Педріньой, фланги атаки залишаються для Аліссона та Невертона. На вістрі атаки команди Арди Турана зіграє Кауан Еліас.

«Шахтар» у поточномурозіграші Ліги чемпіонів стартував з нічиєї з ПСВ (1:1). АЕК, у свою чергу, у перші грі головного єврокубка здолав австрійський ЛАСК (1:0.

«Шахтар» є лідером чемпіонату Украни: команда Арди Турана набрала 21 пункт за вісім турів.

До слова, вінгер «Реала» Вінісіус Жуніор пропустить чотири найближчих матчі «Реала» у Ла Лізі через червону картку, отриману у матчі з «Вільярреалом».

Раніше повідомлялося про те, що Георгій Бущан та Сергій Шищенко отримали нагороди найращим гравцю та тренеру туру УПЛ відповідно.

Нагадаємо, жіноча збірна України здолала національну команду Словаччини (1:0) в першому раунді плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу 2027.