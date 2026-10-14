Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Оприлюднено стартовий склад «Шахтаря» на матч Ліги чемпіонів з АЕКом

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Оприлюднено стартовий склад «Шахтаря» на матч Ліги чемпіонів з АЕКом
«Шахтар» вперше у клубній історії зустрінеться з АЕКом
фото: ФК «Шахтар»

«Шахтар» спробує здобути першу перемогу у новому розіграші Ліги чемпіонів

Оприлюднено стартовий склад донецького «Шахтаря» на матч другого туру основного раунду ліи чемпіонів з АЕКом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «гірників».

Пройде поєдинок 14 жовтня у Лондоні на стадіоні «Стемфорд Брідж». Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Ворота господарів поля буде захищати Дмитро Різник. Фланги оборони закриють Педро Енріке та Вінісіус Тобіас, у центрі вийдуть Микола Матвієнко та Валерій Бондар.

У центральній лінії вийдуть Марлон Гомес, Олег Очеретько та Педріньой, фланги атаки залишаються для Аліссона та Невертона. На вістрі атаки команди Арди Турана зіграє Кауан Еліас.

«Шахтар» у поточномурозіграші Ліги чемпіонів стартував з нічиєї з ПСВ (1:1). АЕК, у свою чергу, у перші грі головного єврокубка здолав австрійський ЛАСК (1:0.

«Шахтар» є лідером чемпіонату Украни: команда Арди Турана набрала 21 пункт за вісім турів.

До слова, вінгер «Реала» Вінісіус Жуніор пропустить чотири найближчих матчі «Реала» у Ла Лізі через червону картку, отриману у матчі з «Вільярреалом».

Раніше повідомлялося про те, що Георгій Бущан та Сергій Шищенко отримали нагороди найращим гравцю та тренеру туру УПЛ відповідно.

Нагадаємо, жіноча збірна України здолала національну команду Словаччини (1:0) в першому раунді плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу 2027.

Теги: футбол ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Різник (у центрі) повернеться в основний склад
Мальдера обрав голкіпера на третій матч збірної України в Лізі націй
1 жовтня, 14:28
Ігор Паяч (праворуч) завтра працюватиме в Трнаві
УЄФА призначила нефартового арбітра на матч збірної України в Лізі націй
4 жовтня, 15:51
Стівен Джеррард завершив кар'єру у січні 2017 року
Стівен Джеррард розповів, як покарав би «Манчестер Сіті» за порушення фінансових правил АПЛ
Вчора, 19:12
«Вікінг» мав гарні шанси на перемогу проти «Баварії»
Сенсаційні вікінги та гол на першій хвилині: результати матчів Ліги чемпіонів 2026/2027 за 13 жовтня
Сьогодні, 01:38
Луїш Каштру став безробітним
Екстренер «Шахтаря» залишився без роботи в Бразилії
15 вересня, 14:54
Міланські клуби опинилися в центрі уваги четвертого туру Серії А
Тиждень молодих талантів та яскравих камбеків «Мілана» та «Інтера»: усі результати четвертого туру Серії А
16 вересня, 00:38
Рональд Куман залишив пост головного тренера збірної Нідерландів цього літа
Легенда «Барселони» повідомив про смерть дружини
16 вересня, 17:40
ПСЖ вирвав перемогу у «Марселя» у матчі «класичного» дербі
Шість матчів з однаковим рахунком та розгром від «Ліона»: результати п'ятого туру Ліги 1 сезону 2026/2027
23 вересня, 10:07
Мартін Субіменді отримав кар'єрний варіант по сусідству
«Челсі» домовився з чемпіоном світу про трансфер – ЗМІ
29 вересня, 12:56

Футбол

Оприлюднено стартовий склад «Шахтаря» на матч Ліги чемпіонів з АЕКом
Оприлюднено стартовий склад «Шахтаря» на матч Ліги чемпіонів з АЕКом
Стало відомо, на який термін Вінісісуса дискваліфіковано за фол у грі з «Вільярреалом»
Стало відомо, на який термін Вінісісуса дискваліфіковано за фол у грі з «Вільярреалом»
Олів'є Жиру у грі Ліги чемпіонів підкорилося унікальне досягнення
Олів'є Жиру у грі Ліги чемпіонів підкорилося унікальне досягнення
Матч жіночих команд «Барселони» та «Арсенала» перенесено: відома причина
Матч жіночих команд «Барселони» та «Арсенала» перенесено: відома причина
«Шахтар» U19 поступився АЕКу в матчі Юнацької ліги УЄФА
«Шахтар» U19 поступився АЕКу в матчі Юнацької ліги УЄФА
Лідер «Динамо» та тренер новачка чемпіонату отримали нагороди туру Прем'єр-ліги
Лідер «Динамо» та тренер новачка чемпіонату отримали нагороди туру Прем'єр-ліги

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
69K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Сьогодні, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
Вчора, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
Вчора, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
Вчора, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
12 жовтня, 20:01

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua