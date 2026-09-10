Переможець Ліги чемпіонів із «Челсі» перебрався в чемпіонат Бразилії

Найкращий футболіст Нідерландів 2018 року перетнув океан

Бразильський «Ботафого» оголосив про перехід колишнього вінгера збірної Марокко Хакіма Зієша. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Колектив із Ріо-де-Жанейро підписав із ветераном контракт до кінця 2028 року. «Ботафого» марокканець дістався безкоштовно. Нещодавно він розірвав за обопільною згодою договір із марокканським «Відадом».

Зієш вирішив розширити географію власної кар'єри. Вінгер народився в Нідерландах, де виховувався у структурі «Геренвена». Також він виступав на батьківщині за «Твенте» з Енсхеде та амстердамський «Аякс», а пізніше грав у чемпіонатах Англії («Челсі»), Туреччини («Галатасарай»), Катару («Аль-Духайль»).

У колекції трофеїв Зієша титули Ередивізі, АПЛ, Суперліги. Також він тріумфував у Лізі чемпіонів, здобув Суперкубок УЄФА та виграв Клубний чемпіонат світу в складі «Челсі». Зі збірною Марокко крайній нападник дійшов до півфіналу Мундіалю-2022.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.