Дівчина новачка бразильського гранда «відправила» футболіста до френдзони на презентації

Лусіано Родрігес (у центрі) опинився ні в сих ні в тих

Нападник потрапив у незручне становище під час важливого кар'єрного моменту

Презентація нового форварда бразильського «Крузейро» Лусіано Родрігеса завірусилася у мережі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Record.

Під час заходу з уругвайцем стався курйоз. На позитивних емоціях Родрігес захотів поцілувати свою дівчину, але та проігнорувала наміри нападника та відійшла вбік. Нападник на якийсь час залишився розгубленим.

Родрігес приєднався до «лисів» на правах оренди. Його контракт належить аравійському «Неому». Раніше форвард виступав у чемпіонаті Бразилії за «Баїю», а на батьківщині захищав кольори «Ліверпуля» та «Прогресо».

У минулому сезоні Родрігес зіграв 31 матч у всіх турнірах. До свого активу він записав сім голів. Також за його плечима п'ять поєдинків у збірній Уругваю.

До слова, володар Кубка Лібертадорес Філіпе Луїс став головним тренером «Монако». Бразилець підписав із монегасками контракт на два роки. Він обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Себастьяна Поконьйолі.

Нагадаємо, нещодавно ексоборонець іспанської «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.