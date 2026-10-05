Один з лідерів збірної Португалії прокоментував можливе повернення Кріштіану Роналду до команди

Нун Мендеш: Якщо Кріш повернеться, ми зустрінемо його з розкритими обіймами

Захисник «ПСЖ» та один з лідерів збірної Португалії Нуну Мендеш висловився про можливе повернення Кріштіану Роналду до національної команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на A Bola.

«Звичайно, ми раді будь-якому гравцю. Ми задоволені результатами, я щасливий. Якщо Кріш повернеться, ми зустрінемо його з розкритими обіймами, як і будь-якого іншого футболіста. Я зосереджений на своїй роботі: хочу грати у футбол та допомагати збірній. Я дуже радий, що виходжу на поле у ​​кожному матчі, і радий нашим перемогам.

Звісно, ​​у нас згуртована команда. Кріш, як і будь-який інший гравець, якого зараз немає з нами, завжди може повернутися до збірної. Ми з радістю приймемо його», – заявив Мендеш.

Кріштіану Роналду достроково залишив розташування збірної Португалії напередодні матчу Ліги націй проти Данії.

«Після пресконференції головного тренера збірної та розмови з президентом Португальської футбольної федерації я вирішив залишити розташування команди. Свого часу я розповім усім португальцям правду про причини, які змусили мене залишити збірну, якій я завжди віддавався. Зараз настав час побажати удачі Португалії та всім моїм партнерам по команді без винятку», – написав Роналду.

Напруження між футболістом і Жорже Жезусом виникло після матчу з Норвегією. Перед грою тренер попередив капітана, що планує дати йому відпочинок у двох наступних матчах у рамках програми дозування навантажень. Подібний план стосувався також Бруну Фернандеша.

Однак під час зустрічі з Норвегією Роналду відправили розминатися. Футболіст очікував, що вийде на поле, але цього не сталося. На 81-й хвилині Жезус випустив Трінкау, а не капітана.

«Не настав момент, щоб він вийшов», – пояснив рішення тренер.

Португальська федерація організувала зустріч Роналду та Жезуса в Копенгагені, щоб врегулювати ситуацію. Однак після пресконференції наставника конфлікт отримав новий розвиток.

Жезус заявив, що не бачить серйозної проблеми у відносинах із капітаном і заперечив, що той відмовлявся тренуватися. За словами тренера, під час розмови Роналду сказав: «Я тут, щоб ви вирішували. Якщо хочете, щоб я грав, я гратиму. Якщо хочете, щоб я був на трибунах, я піду на трибуни».

Нагадаємо, що 3 жовтня обидва поєдинки Ліги націй у дивізіоні А завершилися розгромними перемогами лідерів світового футболу.