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«Фенербахче» – «Рома». Прогноз і анонс на матч першого туру основного раунду Ліги чемпіонів

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Фенербахче» – «Рома». Прогноз і анонс на матч першого туру основного раунду Ліги чемпіонів
«Вовки» повернулися в турнір після паузи
фото: LaPresse

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Сьогодні, 10 вересня 2026 року, стамбульський «Фенербахче» на стадіоні «Шюкрю Сараджоглу» прийме італійську «Рому» в поєдинку першого туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Фенербахче» – «Рома»

Шанси підопічних Джан П'єро Гасперіні на 12:40 10 вересня виглядають привабливішими, вважають букмекери GGBET. На домашній успіх «жовтих канарок» запропоновано коефіцієнт 3,48. Зате виїзну перемогу «вовків» оцінено кефом 2,11. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено бал 3,70. Натомість на бойову мирову (1:1) закладено коефіцієнт 7,17. Тим часом на тотал більше 3,5 запропоновано кеф 2,50.

Передматчевий стан команд

Турецький гранд здолав трьох суперників у кваліфікації турніру. Спершу «Фенербахче» пройшов «Гурнік» із польського Забже (1:0, 1:1). По голу в цих поєдинках оформив нині проданий форвард Таліска. Далі «жовті канарки» обіграли «Штурм» із австрійського Граца (2:0, 1:0). У першому матчі відзначилися забивний Таліска та нападник Грінвуд, а в другому лише Таліска. Нарешті в плейоф кваліфікації стамбульці вибили французький «Ліон» (1:1, 2:1). Грінвуд забив у першому поєдинку, а в другому голи оформили форвард Мурікі та оборонець Браун.

«Рома» тим часом зіграла три поєдинки в Серії A. Стартували «вовки» з розгрому флорентійської «Фіорентини» (4:0). Хет-трик оформив нападник Мален, а добив «фіалок» хавбек Пізіллі. Потім римляни розібралися з «Лечче» (4:0). Мален цього разу обмежився дублем, а його заспів підтримали півзахисники Соуле та Мора. У суботу «Рома» дотиснула «Аталанту» з Бергамо (2:1). Забитими м'ячами відзначилися оборонець Ермосо та той же Соуле.

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Орієнтовні склади команд

«Фенербахче»: Едерсон – Мюльдюр, Шкріняр, Аке, Браун – Юксек, Канте – Актюркоглу, Грінвуд, Айдин – Мурікі

«Рома»: Свілар – Манчіні, Ндіка, Ермосо – Моліна, Крістанте, Коне, Веслі – Дібала, Соуле, Мален

Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд перетнулися вперше. За плечима турецького гранда поєдинки проти восьми італійських колективів. Та за 15 матчів «жовті канарки» здобули тільки чотири перемоги – над міланським «Інтером», «Пармою», римським «Лаціо» та «Палермо».

Натомість «Рома» зіграла 14 поєдинків проти турецьких клубів. До свого активу вовки записали дев'ять перемог. Поразок римлянам зуміли завдати лише стамбульський «Галатасарай» та «Газіантепспор» (по одній).

Де дивитися матч «Фенербахче» – «Рома»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 19:45 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».

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Теги: ФК Фенербахче ФК Рома Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ

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