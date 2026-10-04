Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Одразу сім голів Англії проти Хорватії: результати Ліги націй 2026/2027 3 жовтня

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Одразу сім голів Англії проти Хорватії: результати Ліги націй 2026/2027 3 жовтня
Англія здобула найрозгромнішу для себе перемогу у Лізі націй
фото: ФК «Манчестер Сіті»

Обидва поєдинки Ліги націй у дивізіоні А завершилися розгромними перемогами лідерів світового футболу

Учора, 3 жовтня, стартували матчі четвертого туру Ліги націй. Про основні події дня в цьому огляді повідомляє «Главком».

Рекордний розгром Хорватії

Англія влаштувала Хорватії справжній погром у Рієці, перемігши з рахунком 7:0. Уже до перерви гості забили чотири м'ячі, а після паузи додали ще три. Гаррі Кейн і Букайо Сака оформили по дублю, Джуд Беллінгем записав на свій рахунок гол і три результативні передачі, а ще відзначилися Ентоні Гордон та Морган Роджерс.

Для Хорватії це стало найбільшою поразкою в історії збірної. Англія ж здобула найбільшу перемогу в історії своїх виступів у Лізі націй і повторила свій найкращий результат за останні роки. Востаннє 7:0 Англія перемагала Північну Македонію у 2023 році. Окремо варто відзначити також і Гаррі Кейна: після дубля його рахунок за збірну досяг 89 голів, а до рекорду Пітера Шилтона за кількістю матчів за Англію йому залишився лише один поєдинок.

Ямаля не зупити

Ламін Ямаль знову став одним із головних героїв перемоги Іспанії. 19-річний вінгер відкрив рахунок у матчі з Чехією вже на шостій хвилині, ефектно закрутивши м'яч лівою ногою у верхній кут із-за меж штрафного майданчика. Для Ямаля це був третій матч поспіль із забитим голом у нинішньому розіграші Ліги націй. Після Ямаля забив Родрі, чехи скоротили відставання, проте вилучення Ладіслава Крейчі та гол Мікеля Меріно наприкінці зустрічі остаточно зняли питання про переможця.

Іспанія здобула третю перемогу поспіль. Команда Луїса де ла Фуенте навіть після серйозної ротації складу зберегла стовідсотковий результат: тренер зробив дев'ять змін порівняно з попереднім матчем проти Хорватії. 

Блискучий старт Ліги націй для Швейцарії

Швейцарія продовжує ідеальний виступ у Лізі націй. Команда Мурата Якіна здобула третю перемогу поспіль, цього разу вдома перегравши Словенію (2:1). Господарі доволі невдало розпочали зустріч, бо Жан Віпотнік забив уже на другій хвилині, проте швейцарці швидко відігралися після автоголу Еріка Янжи, а Дан Ндоє ще до перерви вивів команду вперед.

Після трьох турів Швейцарія має дев'ять очок із дев'яти можливих і одноосібно очолює свою групу. При цьому команда вже встигла обіграти Північну Македонію та Шотландію з однаковим рахунком 3:0, а тепер здобула вольову перемогу над Словенією. Завдяки цьому швейцарці мають вражаючу різницю «+7» після трьох поєдинків і є дуже близькими до дострокової перемоги у своєму квартеті.

В інших матчах у Лізі В Шотландія здобула першу перемогу в турнірі, обігравши Північну Македонію (2:0), а у лізі С Фінляндія перемогла Албанію (2:1), Білорусь – Сан-Марино (4:0), Ісландія впевнено здолала Болгарію (3:0), а Естонія мінімально обіграла Люксембург (1:0).

Сьогодні, 4 жовтня, стартує заключний тур Ліги націй у великому вікні збірних, адже матчі п'ятого і шостого туру будуть зіграні в листопаді. 

Читайте також: Календар матчів Ліги націй 2026/27

Ліга націй УЄФА. Третій тур (3 жовтня)

Ліга А

Хорватія – Англія 0:7 (0:4)

  • Голи: Кейн (8, 53), Беллінгем (21), Гордон (39), Сака (45, 68), Роджерс (87)

Іспанія – Чехія 3:1 (2:0)

  • Голи: Ямаль (6), Родрі (35), 89 Меріно (89) – Слама (69)

Ліга В

Північна Македонія – Шотландія 0:2 (0:1)

  • Голи: Бауї (7), Макгінн (69)

Швейцарія – Словенія 2:1 (2:1)

  • Голи: Янжа (автогол, 10), Ндоє (38) – Віпотнік (2)

Ліга С

Фінляндія – Албанія 2:1 (1:1)

  • Голи: Валта (26, 71) – Манай (4)

Білорусь – Сан-Марино 4:0 (0:0)

  • Голи: Концевой (46, 88), Шуманський (65), Ебонг (68)

Естонія – Люксембург 1:0 (1:0)

  • Голи: Пеетсон (5)

Ісландія – Болгарія 3:0 (1:0)

  • Голи: Оскарссон (37, 60), Еллертссон (90)

Турнірна таблиця

Ліга А

Standings provided by Sofascore

Ліга B

Standings provided by Sofascore

Ліга C

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що 2 жовтня перемога Північної Ірландії над Україною у Трнаві стала одним з найрезультивніших матчів дня

Теги: Ліга націй Гаррі Кейн Родрі Ламін Ямаль Джуд Беллінгем футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андреа Мальдера біля керма синьо-жовтих замінив Сергія Реброва
Збірна України з футболу під керівництвом Мальдери встановила унікальне досяягнення
2 жовтня, 11:12
Клуб «Бордо» був створений у 1881 році
Шестиразовий чемпіон Франції з футболу був проданий за 1 євро
30 вересня, 12:05
Руслан Ротань працює з житомирським клубом з літа 2025 року
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24
Газзаєв буде тренером команди «Легенди ЦСКА» у прощальному матчі ексфутболіста ЦСКА бразильця Вагнера Лава
Екстренер «Динамо» очолить одну з команд у пропагандистській грі у Москві
22 вересня, 16:19
Діно Топпмьоллер став безробітним
Віцечемпіон Франції несподівано звільнив головного тренера
15 вересня, 20:58
Джеймс Мілнер повернувся у колишній клуб
Рекордсмен чемпіонату Англії повернувся у «Ліверпуль» в новій ролі
15 вересня, 17:17
Єгор Ярмолюк віддав другий асист у сезоні
«Брентфорд» з асистом Ярмолюка видав результативний матч в АПЛ
12 вересня, 19:02
«Ротен» прагнуть переможно розпочати турнір
«Баварія» – «Буде-Глімт». Прогноз і анонс на матч першого туру основного раунду Ліги чемпіонів Реклама
10 вересня, 13:50
«Динамо» працює над орендою Георгія Бущана
«Динамо» працює над поверненням свого зіркового вихованця – джерело
4 вересня, 10:40

Футбол

Одразу сім голів Англії проти Хорватії: результати Ліги націй 2026/2027 3 жовтня
Одразу сім голів Англії проти Хорватії: результати Ліги націй 2026/2027 3 жовтня
Голанд подав до суду на авіакомпанію через незвичайну рекламу
Голанд подав до суду на авіакомпанію через незвичайну рекламу
Один з ключових гравців збірної Іспанії покинув команду заради сина
Один з ключових гравців збірної Іспанії покинув команду заради сина
Скандал із «Манчестер Сіті»: інвестори з ОАЕ погрожують Великій Британії
Скандал із «Манчестер Сіті»: інвестори з ОАЕ погрожують Великій Британії
Жорже Жезуш ухвалив важливе рішення на тлі конфлкту з Роналду
Жорже Жезуш ухвалив важливе рішення на тлі конфлкту з Роналду
Лідер збірної Угорщини пропустить поєдинок з Україною
Лідер збірної Угорщини пропустить поєдинок з Україною

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
94K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
76K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua