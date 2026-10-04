Одразу сім голів Англії проти Хорватії: результати Ліги націй 2026/2027 3 жовтня

Англія здобула найрозгромнішу для себе перемогу у Лізі націй

Обидва поєдинки Ліги націй у дивізіоні А завершилися розгромними перемогами лідерів світового футболу

Учора, 3 жовтня, стартували матчі четвертого туру Ліги націй. Про основні події дня в цьому огляді повідомляє «Главком».

Рекордний розгром Хорватії

Англія влаштувала Хорватії справжній погром у Рієці, перемігши з рахунком 7:0. Уже до перерви гості забили чотири м'ячі, а після паузи додали ще три. Гаррі Кейн і Букайо Сака оформили по дублю, Джуд Беллінгем записав на свій рахунок гол і три результативні передачі, а ще відзначилися Ентоні Гордон та Морган Роджерс.

Для Хорватії це стало найбільшою поразкою в історії збірної. Англія ж здобула найбільшу перемогу в історії своїх виступів у Лізі націй і повторила свій найкращий результат за останні роки. Востаннє 7:0 Англія перемагала Північну Македонію у 2023 році. Окремо варто відзначити також і Гаррі Кейна: після дубля його рахунок за збірну досяг 89 голів, а до рекорду Пітера Шилтона за кількістю матчів за Англію йому залишився лише один поєдинок.

Ямаля не зупити

Ламін Ямаль знову став одним із головних героїв перемоги Іспанії. 19-річний вінгер відкрив рахунок у матчі з Чехією вже на шостій хвилині, ефектно закрутивши м'яч лівою ногою у верхній кут із-за меж штрафного майданчика. Для Ямаля це був третій матч поспіль із забитим голом у нинішньому розіграші Ліги націй. Після Ямаля забив Родрі, чехи скоротили відставання, проте вилучення Ладіслава Крейчі та гол Мікеля Меріно наприкінці зустрічі остаточно зняли питання про переможця.

Іспанія здобула третю перемогу поспіль. Команда Луїса де ла Фуенте навіть після серйозної ротації складу зберегла стовідсотковий результат: тренер зробив дев'ять змін порівняно з попереднім матчем проти Хорватії.

Блискучий старт Ліги націй для Швейцарії

Швейцарія продовжує ідеальний виступ у Лізі націй. Команда Мурата Якіна здобула третю перемогу поспіль, цього разу вдома перегравши Словенію (2:1). Господарі доволі невдало розпочали зустріч, бо Жан Віпотнік забив уже на другій хвилині, проте швейцарці швидко відігралися після автоголу Еріка Янжи, а Дан Ндоє ще до перерви вивів команду вперед.

Після трьох турів Швейцарія має дев'ять очок із дев'яти можливих і одноосібно очолює свою групу. При цьому команда вже встигла обіграти Північну Македонію та Шотландію з однаковим рахунком 3:0, а тепер здобула вольову перемогу над Словенією. Завдяки цьому швейцарці мають вражаючу різницю «+7» після трьох поєдинків і є дуже близькими до дострокової перемоги у своєму квартеті.

В інших матчах у Лізі В Шотландія здобула першу перемогу в турнірі, обігравши Північну Македонію (2:0), а у лізі С Фінляндія перемогла Албанію (2:1), Білорусь – Сан-Марино (4:0), Ісландія впевнено здолала Болгарію (3:0), а Естонія мінімально обіграла Люксембург (1:0).

Сьогодні, 4 жовтня, стартує заключний тур Ліги націй у великому вікні збірних, адже матчі п'ятого і шостого туру будуть зіграні в листопаді.

Ліга націй УЄФА. Третій тур (3 жовтня)

Ліга А

Хорватія – Англія 0:7 (0:4)

Голи: Кейн (8, 53), Беллінгем (21), Гордон (39), Сака (45, 68), Роджерс (87)

Іспанія – Чехія 3:1 (2:0)

Голи: Ямаль (6), Родрі (35), 89 Меріно (89) – Слама (69)

Ліга В

Північна Македонія – Шотландія 0:2 (0:1)

Голи: Бауї (7), Макгінн (69)

Швейцарія – Словенія 2:1 (2:1)

Голи: Янжа (автогол, 10), Ндоє (38) – Віпотнік (2)

Ліга С

Фінляндія – Албанія 2:1 (1:1)

Голи: Валта (26, 71) – Манай (4)

Білорусь – Сан-Марино 4:0 (0:0)

Голи: Концевой (46, 88), Шуманський (65), Ебонг (68)

Естонія – Люксембург 1:0 (1:0)

Голи: Пеетсон (5)

Ісландія – Болгарія 3:0 (1:0)

Голи: Оскарссон (37, 60), Еллертссон (90)

Турнірна таблиця

Ліга А

Standings provided by Sofascore

Ліга B

Standings provided by Sofascore

Ліга C

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що 2 жовтня перемога Північної Ірландії над Україною у Трнаві стала одним з найрезультивніших матчів дня.