Збірна Німеччини втратила зірку чемпіонату Англії на прийдешні матчі Ліги націй
Універсал атакувальної лінії не зміг завершити поєдинок проти Нідерландів
Нападник Кай Гаверц покинув табір національної команди Німеччини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Девіда Орнштейна.
Форвард зазнав травми в стартовому турі Ліги націй 2026/27. Гаверц провів на полі лише 30 хвилин. Керманич Бундестім Юрген Клопп змушений був його замінити через ушкодження підколінного сухожилля.
Німець повернеться в лондонський «Арсенал». У британській столиці на Гаверца чекатиме поглиблене медичне обстеження. Реабілітацію він проходитиме в клубі, а німецькій збірній у поєдинках із Грецією (двічі) та Сербією не допоможе.
Гаверц у нинішньому сезоні провів сім поєдинків за «канонірів» у всіх турнірах. До свого активу він записав три голи. На Чемпіонаті світу 2026 нападник зіграв чотири матчі, в яких оформив три м'ячі.
До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.
Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.
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