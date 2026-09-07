Українська бригада арбітрів судитиме матч ПСЖ Забарного в Лізі чемпіонів

Микола Балакін (другий праворуч) вирушить в Париж

Вітчизняні судді отримали престижне призначення на головний єврокубок

Поєдинок першого туру основного раунду Ліги чемпіонів між французьким «Парі Сен-Жермен» і братиславським «Слованом» розсудить українець Микола Балакін із помічниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт турніру.

Рефері з Києва допоможуть лайнсмени-співвітчизники Олександр Беркут і Віктор Матяш. Четвертим арбітром буде українець Дмитро Панчишин. Із системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть англійський суддя Майкл Салсбері та словенець Матей Юг.

За плечима Балакіна чотири матчі основного раунду Ліги чемпіонів у кар'єрі. Зокрема, в позаминулому сезоні український арбітр відсудив три поєдинки. А в нинішній кампанії рефері працював у зустрічі кваліфікації Ліги Європи між шведським «М'єльбю» та австрійським «Зальцбургом».

Матч між ПСЖ і «Слованом» відбудеться у середу, 9 вересня. Кольори французького гранда захищає оборонець збірної України Ілля Забарний. Натомість у складі чемпіона Словаччини грають два українці – півзахисник Данило Ігнатенко та нападник Микола Кухаревич.

До слова, раніше тренер «Бенфіки» відповів на критику Судакова. Керманич лісабонців Марку Сілва задоволений рівнем півзахисника національної команди України. У новому сезоні останній відвоював місце в основі «орлів».

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик змінив клубну прописку в межах Лондона. «Челсі» відпустив вінгера в «Тоттенгем» на правах оренди. Угода розрахована на весь сезон 2026/27.