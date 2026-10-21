Один з лідерів «Шахтаря» Аліссон поділився налаштуванням на гру з «Інтером»

Аліссон з упевненістю підходить до важливого поєдинку в Італії

Бразильський вінгер донецького «Шахтаря» Аліссон Сантана в інтерв'ю Tuttomercatoweb розповів про налаштування на сьогоднішній матч проти міланського «Інтера» в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Впевненість бразильця

В інтерв'ю італійському виданню Tuttomercatoweb 21-річний бразилець наголосив, що не відчуває страху перед суперниками й розраховує продемонструвати свої найкращі якості в поєдинку з італійським клубом. «Я не боюся жодного гравця. Вважаю, що завдяки своїм якостям і таланту можу створити проблеми будь-якому захиснику. Я поважаю Бастоні, знаю його, але гратиму у свій футбол і намагатимуся вигравати єдиноборства проти нього», – заявив Аліссон.

Бразилець також зізнався, що з нетерпінням чекає на можливість зіграти проти «Інтера». За його словами, виступи в матчах такого рівня та участь у Лізі чемпіонів завжди були одними з його головних футбольних прагнень. «Я дуже радий цій можливості. Сподіваюся, що ми зможемо продемонструвати свій футбол навіть на «Сан-Сіро», – зазначив він.

Окремо футболіст висловив жаль через відсутність нападника «Інтера» Лаутаро Мартінеса, який пропускає матч через травму. Аргентинець є одним із гравців міланської команди, за якими Аліссон особливо хотів поспостерігати наживо. «Я відчуваю велику повагу до багатьох футболістів, особливо до Лаутаро. Мені подобається його стиль гри, і я хотів, щоб він зіграв, аби побачити його наживо. Але це «Інтер», і ми не можемо недооцінювати суперника. Маємо виходити на поле з нашою звичною впевненістю та сприймати цей матч як будь-який інший, незалежно від того, хто грає і хто нам протистоїть», – пояснив бразилець.

Про матч з АЕКом

Аліссон також пригадав перемогу «Шахтаря» над грецьким АЕКом, після якої його визнали найкращим гравцем матчу. За словами вінгера, команда заздалегідь вивчила суперника, а впевненість самого футболіста зростала впродовж поєдинку. «Я дуже радий цій нагороді. Якщо добре придивитися, вона навіть трохи нагадує «Золотий м'яч»! Це багато для мене означає, і я з великим оптимізмом дивлюся в майбутнє», – пожартував Аліссон.

Він також підкреслив, що «гірники» прагнуть зберігати власний стиль гри незалежно від імені суперника. Після перемоги над АЕКом і нічиєї з ПСВ на старті основного етапу Ліги чемпіонів команда налаштована продовжувати боротьбу за вихід до наступного раунду.

Аліссон Сантана приєднався до «Шахтаря» як один із перспективних представників бразильської футбольної школи. У його доробку вже є чемпіонство України, Кубок України, два чемпіонські титули Бразилії з «Атлетіко Мінейро» та участь у фіналі Кубка Лібертадорес 2024 року.

Нагадаємо, що 19-річний півзахисник Аліссон Сантана перейшов до «Шахтаря» з бразильського «Атлетіко Мінейро».