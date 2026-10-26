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Ель Класико: соцмережі заполонили ШІ-відео після перемоги «Реала» над «Барселоною»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ель Класико: соцмережі заполонили ШІ-відео після перемоги «Реала» над «Барселоною»
Ямаль не зумів проявити себе у грі з мадридцями

Вболівальники все частіше звертаються до сучасних цифрових інструментів, щоб підкреслити емоції від важливих перемог

Мережею шириться хвиля вірусних відеороликів, створених за допомогою штучного інтелекту на честь успіху мадридського клубу в Ель Класико. Про це повідомляє «Главком».

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Допис, поширений FOOTURE (@footure.exe)

Відразу після завершення протистояння іспанських грандів футбольні фанати та автори контенту почали активно використовувати нейромережі для створення святкових відео. 

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Допис, поширений Eluck Clásico XI (@eluckclassicoxi)

Сплеск популярності такого контенту демонструє новий тренд у футбольній культурі: вболівальники все частіше звертаються до сучасних цифрових інструментів, щоб підкреслити емоції від важливих перемог та створювати вірусний медіаконтент у режимі реального часу.

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Допис, поширений CazéTV (@cazetv)

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Допис, поширений MHK_AI (@mhk14_ai)

Нагадаємо, мадридський «Реал» переграв «Барселону» у принциповому матчі 10-го туру Ла Ліги.

Розв'язка матчу настала на 88-й хвилині. Тоді Едуардо Камавінга отримав м'яч на правому фланзі та прострілив уздовж воріт, де Мбаппе залишалося лише замкнути передачу з близької відстані. Француз оформив дубль і знову вивів «Реал» уперед, завершивши поєдинок перемогою 2:1. Не в останню чергу «Реалу» вдалося перемогти завдяки п'ятьом сейвам від Андрія Луніна, який впевнено зіграв у воротарському майданчику. 

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Теги: Ла Ліга ФК Барселона ФК Реал (Мадрид) футбол

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