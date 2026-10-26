Ель Класико: соцмережі заполонили ШІ-відео після перемоги «Реала» над «Барселоною»
Вболівальники все частіше звертаються до сучасних цифрових інструментів, щоб підкреслити емоції від важливих перемог
Мережею шириться хвиля вірусних відеороликів, створених за допомогою штучного інтелекту на честь успіху мадридського клубу в Ель Класико. Про це повідомляє «Главком».
Відразу після завершення протистояння іспанських грандів футбольні фанати та автори контенту почали активно використовувати нейромережі для створення святкових відео.
Сплеск популярності такого контенту демонструє новий тренд у футбольній культурі: вболівальники все частіше звертаються до сучасних цифрових інструментів, щоб підкреслити емоції від важливих перемог та створювати вірусний медіаконтент у режимі реального часу.
Нагадаємо, мадридський «Реал» переграв «Барселону» у принциповому матчі 10-го туру Ла Ліги.
Розв'язка матчу настала на 88-й хвилині. Тоді Едуардо Камавінга отримав м'яч на правому фланзі та прострілив уздовж воріт, де Мбаппе залишалося лише замкнути передачу з близької відстані. Француз оформив дубль і знову вивів «Реал» уперед, завершивши поєдинок перемогою 2:1. Не в останню чергу «Реалу» вдалося перемогти завдяки п'ятьом сейвам від Андрія Луніна, який впевнено зіграв у воротарському майданчику.
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