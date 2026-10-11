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Тренер «Трабзонспора» розповів, коли повернуться Маліновський та Батагов

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Тренер «Трабзонспора» розповів, коли повернуться Маліновський та Батагов
«Трабзонспор» минулого сезону посів третє місце Суперліги
фото: пресслужба УАФ. Руслан Маліновський

Томас Райс очолив «Трабзонспор» у вересні 2026 року

Головний тренер «Трабзонспора» Томас Райс розповів про те, коли українці Арсеній Батагов та Руслан Маліновський повернуться до гри. Про це повідомляє «Главком».

«Батагов почав тренуватися із командою. Він отримав впевненість. Нелегко оцінити, що буде з ним наступного тижня або через тиждень, проте Арсеній буде з нами та продовжуватиме отримувати ігровий час.

Повернення Маліновського триватиме довше, ніж Батагова, – процес відновлення футболіста займе більше часу, ніж його співвітчизника», – повідомив Райс.

Арсеній Батагов останній раз виходив на поле ще у березні 2026 року. Вже сім місяців від відновлюється після операції на коліні. Руслан Маліновський, який приєнався до команди влітку, переніс операцю на коліні у минулому місяці.

«Трабзонспор» посідає четверте місце турнірної таблицы чемпіонату Туреччини, маючи в своєму активі 13 очок.

Команда Томаса Райса виступатиме у Лізі конференцій, де вона зустрінеться з «Фрайбургом», «Гартсом», «Яблонцем», «ЦСКА» Софія, «КУПСом» та «Црвєною Звєздою».

До слова, «Динамо» у центральному матчі туру УПЛ переграло «Карпати». Єдиний гол у матчі забив Матвій Пономаренко.

Нагадаємо, Вінісіус через червону картку у грі з «Вільярреалом» не допоможе «Реалу» у поєдинку з «Барселоною» – гра відубдеться 25 жовтня о 22:00 за Києвом.

Раніше ЛНЗ вдесятьох переграв «Кудрівку» у поєдинку Прем'єр-ліги.

Теги: ФК «Трабзонспор» футбол Руслан Маліновський Арсеній Батагов

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