Провідний хавбек «Баварії» повернувся у склад після тривалої реабілітації

Важливий футболіст німецького гранда не виходив на поле з вересня

Півзахисник мюнхенської «Баварії» Джамал Мусіала повернувся в розпорядження Венсана Компані перед черговим туром німецької Бундесліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bayern & Germany.

Хавбек повернувся до загальної групи «ротен». Тренерський штаб «Баварії» зможе використати Мусіалу в поєдинку проти «Кьольна». Матч 10-го туру Бундесліги запланований на 20 листопада.

Німець пропустив два місяці через травму стегна. Зокрема, Мусіала не допоміг збірній Німеччини в новому сезоні Ліги націй. Саме в таборі національної команди півзахисник і зазнав неприємного ушкодження.

Мусіала в нинішньому сезоні зіграв лише чотири поєдинку. До свого активу він записав два голи та один асист. Старт кампанії хавбек пропустив через короткочасні абсанси – різновид епілептичного нападу.

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».