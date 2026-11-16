Головна Спорт Футбол
search button user button menu button
1727-й день війни
Кримський міст
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви

Провідний хавбек «Баварії» повернувся у склад після тривалої реабілітації

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Провідний хавбек «Баварії» повернувся у склад після тривалої реабілітації
Джамал Мусіала усунув проблеми зі здоров'ям
фото: EFE

Важливий футболіст німецького гранда не виходив на поле з вересня

Півзахисник мюнхенської «Баварії» Джамал Мусіала повернувся в розпорядження Венсана Компані перед черговим туром німецької Бундесліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bayern & Germany.

Хавбек повернувся до загальної групи «ротен». Тренерський штаб «Баварії» зможе використати Мусіалу в поєдинку проти «Кьольна». Матч 10-го туру Бундесліги запланований на 20 листопада.

Німець пропустив два місяці через травму стегна. Зокрема, Мусіала не допоміг збірній Німеччини в новому сезоні Ліги націй. Саме в таборі національної команди півзахисник і зазнав неприємного ушкодження.

Мусіала в нинішньому сезоні зіграв лише чотири поєдинку. До свого активу він записав два голи та один асист. Старт кампанії хавбек пропустив через короткочасні абсанси – різновид епілептичного нападу.

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».

Читайте також:

Теги: Джамал Мусіала ФК Баварія Бундесліга футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мануель Ноєр хоче піти з футболу на власних умовах
Культовий футбольний воротар визначився з кар'єрним майбутнім
11 листопада, 12:27
Джонатан Та отримав варіант у чемпіонаті Іспанії
«Барселона» націлилася на оборонця «Баварії» – ЗМІ
10 листопада, 15:49
Мануель Ноєр не допоможе «ротен» найближчим часом
Капітан «Баварії» вибув на тривалий період
8 листопада, 15:59
Гаррі Кейн матиме кар'єрний запасний аеродром
Англійський гранд зберіг право викупу Кейна після оновлення контракту
6 листопада, 11:17
Венсан Компані мав хронічні проблеми зі здоров'ям упродовж цього сезону
Тренер «Баварії» Венсан Компані був екстрено госпіталізований
23 жовтня, 20:48
Мануель Ноєр продовжив переписувати історію змагань
Капітан «Баварії» піднявся у трійку гвардійців Ліги чемпіонів
21 жовтня, 22:58

Футбол

Ромелу Лукаку завершив кар'єру у збірній Бельгії з футболу
Ромелу Лукаку завершив кар'єру у збірній Бельгії з футболу
Провідний хавбек «Баварії» повернувся у склад після тривалої реабілітації
Провідний хавбек «Баварії» повернувся у склад після тривалої реабілітації
«Полісся» остаточно попрощалося зі скандальним легіонером
«Полісся» остаточно попрощалося зі скандальним легіонером
Легендарний Роналдінью вперше за 11 років зіграв офіційний матч
Легендарний Роналдінью вперше за 11 років зіграв офіційний матч
Чемпіон світу-2018 встановив надзвичайний футбольний рекорд Франції
Чемпіон світу-2018 встановив надзвичайний футбольний рекорд Франції
Ліга націй 2026/27: визначилися п'ять із восьми чвертьфіналістів
Ліга націй 2026/27: визначилися п'ять із восьми чвертьфіналістів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
143K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала 56 хвилин
Сьогодні, 12:45
День працівників радіо, телебачення та зв'язку: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівка
Сьогодні, 07:25
В Україні до 11°, на заході дощитиме: погода на 16 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Повітряна тривога у Києві тривала вісім хвилин
Вчора, 23:59
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua