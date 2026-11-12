Сватали на місце Костюка. Ексфорвард «Динамо» покинув посаду тренера в Азії

Колишній рекордсмен української Прем'єр-ліги залишився без роботи

Тренерський штаб на чолі з Максимом Шацьких покинув «Азію» з киргизького Таласа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Узбецький фахівець пішов із посади після завершення сезону в тамтешній Прем'єр-лізі. «Азія» під керівництвом Шацьких посіла четверте місце в національній першості. Він працював на чолі команди впродовж 2026 року.

Раніше Шацьких тренував «Андіжан» і ташкентський «Пахтакор» на батьківщині. Також він був спортивним директором «Пахтакора» й асистентом Олександра Хацкевича в «Роторі» з Волгограда та київському «Динамо». Раніше як футболіст узбек віддав 10 сезонів «біло-синім».

Восени Шацьких називали одним із претендентів на роль головного тренера «Динамо». Він нібито мав очолити столичний гранд у разі відставки Ігоря Костюка. Однак, після звільнення українця керівництво «біло-синіх» довірилося польському фахівцю Мацею Кендзьореку.

До слова, раніше Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера жовтня. Обидві нагороди елітного дивізіону поїхали за однією адресою. Призи отримали представники житомирського «Полісся».

Нагадаємо, вінгер «Динамо» Ярмоленко став рекордсменом Прем'єр-ліги за голами. Він перевершив досягнення ексфорварда «біло-синіх» Шацьких. Капітан столичного гранда забив 125 м'ячів.