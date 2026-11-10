Головна Спорт Футбол
search button user button menu button
1721-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Середняк чемпіонату Італії «Сассуоло» змінив головного тренера

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Середняк чемпіонату Італії «Сассуоло» змінив головного тренера
Роберто Д'Аверса (в центрі) повернувся до роботи
фото: ФК «Сассуоло»

«Нероверді» оперативно підшукали заміну Альберто Аквілані

Роберто Д'Аверса став керманичем італійського «Сассуоло» до кінця сезону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Місцевий фахівець обійняв посаду, що стала вакантною після звільнення Альберто Аквілані. Він провів біля керма «нероверді» лише кілька місяців. Керівництво «Сассуоло» відправило молодого тренера у відставку після п'яти поразок поспіль.

Д'Аверса був без роботи з літа. Посеред минулого сезону він очолив «Торіно». На чолі «биків» італієць фінішував на 12-й сходинці в Серії A. Однак, боси історичного гранда не запропонували Д'Аверсі постійний контракт.

«Сассуоло» на цей момент іде над зоною вильоту елітного дивізіону. «Нероверді» набрали вісім очок за 11 турів. Після міжнародної паузи нові підопічні Д'Аверси зустрінуться з «Дженоа» (22 листопада).

До слова, столична «Рома» отримала дозвіл на будівництво нового стадіону. Роботи планують розпочати навесні 2027 року. Домашня арена вміщуватиме понад 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

Читайте також:

Теги: тренер Серія А футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ніко Пас розцвів у Серії A
ПСЖ задумав шалений обмін заради зірки чемпіонату Італії
Сьогодні, 13:27
Федеріко Дімарко залишиться в рідному клубі
«Інтер» на власний розсуд вирішив долю найкращого футболіста Італії – джерело
3 листопада, 17:52
Богдан Попов приймає вітання одноклубника
Юний українець оформив третій гол у футбольному сезоні Італії
1 листопада, 19:16
Міланське дербі є традиційною окрасою Серії А
«Мілан» та «Інтер» визначили переможця культового італійського дербі
1 листопада, 00:42
«Канарки» стали відкриттям нового сезону
Скромний клуб встановив новий рекорд футбольного чемпіонату Італії
30 жовтня, 19:00
Массіміліано Аллегрі дивитиметься матчі дистанційно
Титулований тренер отримав дискваліфікацію у чемпіонаті Італії
26 жовтня, 16:55
Нова угода покращить становище гранда
«Мілан» знайшов спонсора на півмільярда доларів – ЗМІ
4 листопада, 18:42
Крістіан Пулішіч надовго залишиться в гранді
«Мілан» продовжив контракт із лідером команди
30 жовтня, 17:25
Анастасіос Дувікас зробив із оборони господарів посміховисько
«Комо» гучно принизив «Ланс» у поєдинку Ліги чемпіонів на 10 голів
5 листопада, 00:12

Футбол

Ірак через санкції США заборонив посадку літака зі збірною Ірану з футболу
Ірак через санкції США заборонив посадку літака зі збірною Ірану з футболу
Середняк чемпіонату Італії «Сассуоло» змінив головного тренера
Середняк чемпіонату Італії «Сассуоло» змінив головного тренера
«Барселона» націлилася на оборонця «Баварії» – ЗМІ
«Барселона» націлилася на оборонця «Баварії» – ЗМІ
«Залишилося вийти на поле». Потенційний дебютант оцінив атмосферу в збірній України
«Залишилося вийти на поле». Потенційний дебютант оцінив атмосферу в збірній України
ПСЖ задумав шалений обмін заради зірки чемпіонату Італії
ПСЖ задумав шалений обмін заради зірки чемпіонату Італії
Віцечемпіон України забрав обидва призи за підсумками туру Прем'єр-ліги
Віцечемпіон України забрав обидва призи за підсумками туру Прем'єр-ліги

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026
113K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
75K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Зеленський поставив крапку у багаторічній інтризі навколо відомого київського університету
Сьогодні, 18:02
«Чим пишатися?»: вчителька розкритикувала колег, які відмовляються використовувати ШІ
Сьогодні, 16:22
Ректора університету Богомольця відсторонено від посади: що відомо
Сьогодні, 15:08
В Україні до 12°, в західних областях дощитиме: погода на 10 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Шкільний скандал на Київщині: вчителям урізають зарплати, директорки дали пояснення
Вчора, 19:36

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua