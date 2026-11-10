Середняк чемпіонату Італії «Сассуоло» змінив головного тренера

«Нероверді» оперативно підшукали заміну Альберто Аквілані

Роберто Д'Аверса став керманичем італійського «Сассуоло» до кінця сезону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Місцевий фахівець обійняв посаду, що стала вакантною після звільнення Альберто Аквілані. Він провів біля керма «нероверді» лише кілька місяців. Керівництво «Сассуоло» відправило молодого тренера у відставку після п'яти поразок поспіль.

Д'Аверса був без роботи з літа. Посеред минулого сезону він очолив «Торіно». На чолі «биків» італієць фінішував на 12-й сходинці в Серії A. Однак, боси історичного гранда не запропонували Д'Аверсі постійний контракт.

«Сассуоло» на цей момент іде над зоною вильоту елітного дивізіону. «Нероверді» набрали вісім очок за 11 турів. Після міжнародної паузи нові підопічні Д'Аверси зустрінуться з «Дженоа» (22 листопада).

До слова, столична «Рома» отримала дозвіл на будівництво нового стадіону. Роботи планують розпочати навесні 2027 року. Домашня арена вміщуватиме понад 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.