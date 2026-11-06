Титулований тренер відмовив «Манчестер Юнайтед» – ЗМІ

Чемпіон світу-2018 не захотів повертатися на Туманний Альбіон

Колишній керманич збірної Франції Дідьє Дешам відхилив пропозицію англійського «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Mirror.

Керівництво «червоних дияволів» узялося за пошуки заміни Майклу Карріку. Французький фахівець опинився серед пріоритетних кандидатів. Утім, Дешам відмовив МЮ, хоч і залишається у статусі безробітного.

58-річний тренер не працював на клубному рівні з 2012 року. Тоді він завершив період роботи з французьким «Марселем». Також Дешам тренував туринський «Ювентус» і французький «Монако», а на схилі ігрової кар'єри провів сезон за лондонський «Челсі».

«Манчестер Юнайтед» посеред тижня перервав дев'ятиматчеву серію без перемог. Команда Карріка оформила вольову перемогу над італійською «Ромою» (3:2) в основному раунді Ліги чемпіонів. Водночас у чемпіонаті Англії МЮ іде над зоною вильоту (сім очок).

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.