Арда Туран розкрив деталі травми Педріньйо

Фахівець розповів, хто замінить Педріньйо на його позиції

Головний тренер «Шахтаря» Арда Туран підтвердив, що Педріньйо вибув надовго і йому доведеться перенести операцію. Новину тренер озвучив на пресконференції після перемоги над київським «Динамо» в Кубку України, інформує «Главком».

Про травму Педріньйо журналісти запитали тренера напряму, посилаючись на інформацію, що півзахисник вибув на тривалий термін. «Так, йому доведеться перенести операцію, і я дуже сумний», – підтвердив Туран. Наставник не приховував емоцій: «Насправді, я навіть не можу підібрати достатньо слів, аби описати мій смуток з цього приводу. З ним ми почуваємося впевненіше у будь-якій життєвій ситуації».

Тренер пов'язав втрату гравця з виснажливим календарем. «Наш складний, скажений графік – це одна з причин, чому ми втратили його на такий довгий період, через неможливість повноцінно відновлюватися», – пояснив Туран. За сім днів «Шахтар» провів три матчі: з міланським «Інтером» у Лізі чемпіонів, із «Зорею» в УПЛ та з «Динамо» в Кубку.

Реклама. 21+ Цей матеріал створено за підсумками медіатуру, організованого ФК «Динамо» (Київ) за підтримки титульного спонсора GGBET.

Тепер команді доведеться шукати заміну. «Мабуть, зараз Ізакі доведеться самостійно зайняти цю позицію. Ми спробуємо підготувати інші тактичні рішення. Спробуємо награвати на цій позиції Невертона, Алісона, однак, безумовно, в контексті атмосфери та важливості для команди мені тяжко описати, наскільки серйозним є завдання для нас», – сказав тренер.

Туран також наголосив, що збереження здоров'я гравців зараз головний пріоритет. «Найважливіше, аби до кожного сценарію, навіть найбільш неочікуваного, в нас були рішення, які ми можемо запропонувати», – додав він. У наступному матчі Чемпіонату проти «Оболоні» «Шахтар» вийде з іншою системою.

Нагадаємо, що головний тренер «Шахтаря» розповів, наскільки важко поєднувати єврокубки з матчами в Україні.