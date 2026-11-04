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Герой «Манчестер Юнайтед» встановив незвичайне досягнення у Лізі чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Герой «Манчестер Юнайтед» встановив незвичайне досягнення у Лізі чемпіонів
Матеус Кунья став гедлайнером поєдинку
фото: EFE

Форвард «червоних дияволів» оформив винятковий хет-трик

Нападник англійського «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья став першим футболістом в історії Ліги чемпіонів із заробленим пенальті, голом і вилученням упродовж одного поєдинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Бразилець вийшов у старті манкуніанців на матч основного раунду турніру проти італійської «Роми» (3:2). На старті другого тайму він заробив одинадцятиметровий, який з другої спроби реалізував хавбек Бруну Фернандеш. Під кінець поєдинку Кунья двічі забив, а в доданий арбітром час отримав другу жовту картку та покинув поле достроково.

Перформанс форварда дозволив МЮ перервати дев'ятиматчеву серію без перемог у всіх турнірах. Команда Майкла Карріка значно покращила шанси на вихід у плейоф головного єврокубка. Манкуніанці набрали шість очок у чотирьох турах.

Кунья в нинішньому сезоні загалом зіграв 14 поєдинків. До свого активу він записав чотири голи та чотири результативні передачі. Контракт нападника з МЮ розрахований до літа 2030 року з опцією продовження ще на один.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: футбол Ліга чемпіонів ФК Манчестер Юнайтед

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