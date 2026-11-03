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«Шахтар» – «Спортінг»: де дивитися гру четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Шахтар» – «Спортінг»: де дивитися гру четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів
Наживо гру «Шахтар» – «Спортінг» покаже медіасервіс Megogo
фото: «Шахтар»

Поєдинок «Шахтар» – «Спортінг» відбудеться на стадіоні «Стемфорд Брідж» у Лондоні

Сьогодні, 3 листопада 2026 року, донецький «Шахтар» зіграє формально домашній матч з лісабонським «Спортінгом» у  четвертому турі основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися матч «Шахтар» – «Спортінг»

Наживо гру «Шахтар» – «Спортінг» покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 19:45 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

Поєдинок «Шахтар» – «Спортінг» відбудеться на стадіоні «Стемфорд Брідж» у Лондоні.

Передматчевий стан команд

У попередньому турі основного раунду турніру підопічні Арди Турана поступилися міланському «Інтеру» (0:1). А в другому турі «Шахтар» переграв афінський АЕК (3:1). Голами відзначилися хавбек Педріньйо, який реалізував одинадцятиметровий, оборонець Тобіас і вінгер Мендоза.

Тим часом «Спортінг» два тижні тому несподівано програв австрійському ЛАСКу (2:3). Дубль тоді оформив форвард Суарес. Перед цим «леви» розібралися з французьким «Лансом» (2:0). Забиті м'ячі до свого активу записали той же Суарес і півзахисник Думбія.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе попросив вибачення за власні висловлювання про Мао Цзедуна

Капітан збірної Франції опублікував заяву трьома мовами – рідною французькою, китайською і англійською.

«Під час недавнього інтерв'ю я відреагував на власне зображення. Мій коментар був необдуманим, і тепер я розумію, що він зачепив багатьох людей у Китаї та китайських спільнотах по всьому світу. Я перепрошую перед усіма, кого засмутили мої слова. Я зовсім не хотів цього. Я глибоко поважаю китайський народ та його історію і щиро шкодую», – написав Мбаппе.

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Теги: футбол Ліга чемпіонів ФК «Шахтар» ФК «Спортінґ» (Лісабон)

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