«Шахтар» – «Спортінг»: де дивитися гру четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів

Поєдинок «Шахтар» – «Спортінг» відбудеться на стадіоні «Стемфорд Брідж» у Лондоні

Сьогодні, 3 листопада 2026 року, донецький «Шахтар» зіграє формально домашній матч з лісабонським «Спортінгом» у четвертому турі основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися матч «Шахтар» – «Спортінг»

Наживо гру «Шахтар» – «Спортінг» покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 19:45 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

Поєдинок «Шахтар» – «Спортінг» відбудеться на стадіоні «Стемфорд Брідж» у Лондоні.

Передматчевий стан команд

У попередньому турі основного раунду турніру підопічні Арди Турана поступилися міланському «Інтеру» (0:1). А в другому турі «Шахтар» переграв афінський АЕК (3:1). Голами відзначилися хавбек Педріньйо, який реалізував одинадцятиметровий, оборонець Тобіас і вінгер Мендоза.

Тим часом «Спортінг» два тижні тому несподівано програв австрійському ЛАСКу (2:3). Дубль тоді оформив форвард Суарес. Перед цим «леви» розібралися з французьким «Лансом» (2:0). Забиті м'ячі до свого активу записали той же Суарес і півзахисник Думбія.

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