УЄФА призначив фартового арбітра на матч збірної України в Лізі націй

Франсуа Летексьє (у центрі) працював на Чемпіонаті світу 2026

Бригада з Франції розсудить прийдешній поєдинок «синьо-жовтих»

Матч між збірною Північної Ірландії та національною командою України в рамках Ліги націй 2026/27 довірили рефері Франсуа Летексьє. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт турніру.

Арбітру з регіону Бретань допоможуть його співвітчизники. Лайнсменами будуть Сіріль Муньє та Мехді Рахмуні. Четвертий суддя – француз Жеремі Стіна. Із системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть німецький арбітр Роберт Шрьодер і француз Ерік Ваттельє.

37-річний Летексьє втретє перетнеться з українськими командами. Раніше він відсудив по одному поєдинку донецького «Шахтаря» та київського «Динамо». Обидва вітчизняні гранди перемогли: «гірники» здолали «Маккабі» з Тель-Авіва в плейоф Ліги Європи, а «біло-сині» – «Штурм» із австрійського Граца в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Матч Північна Ірландія – Україна відбудеться 14 листопада в Белфасті. Поєдинок прийме стадіон «Віндзор Парк». Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за Києвом.

Склад збірної України на поєдинки Ліги націй

Мальдера викликав 26 виконавців. Найбільше представництво мають донецький «Шахтар» і житомирське «Полісся» – по п'ять футболістів. Натомість «Динамо» та «Харків» делегували по два гравці.

Перелік викликаних до збірної України футболістів:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»), Георгій Єрмаков («Харків»),

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар»), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – «Полісся»), Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Тарас Михавко («Динамо»), Віталій Миколенко («Евертон»), Ілля Крупський («Харків»),

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Олександр Андрієвський («Полісся»), Іван Варфоломєєв («Лінкольн»), Єгор Ярмолюк («Брентфорд»), Микола Шапаренко («Динамо»),

Атакувальні гравці: Георгій Судаков («Бенфіка»), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва – «Полісся»), Данило Сікан («Андерлехт»), Роман Яремчук («Олімпіакос»), Геннадій Синчук («Монреаль»), Олексій Кащук («Карабах»), Владислав Ванат («Жирона»), Артем Довбик («Болонья»).

У резервному списку залишаються ще сім виконавців. Зокрема, там опинилися четверо «динамівців» – воротарі Руслан Нещерет і Георгій Бущан та хавбеки Олександр Піхальонок і Володимир Бражко.

Календар збірної України

У вересні-жовтні «синьо-жовті» зіграли чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй. Наразі в активі національної команди чотири очки. Спершу підопічні Мальдери в Белфасті зустрінуться з Північною Ірландією, а потім протистоятимуть збірній Грузії у словацькому Кошице.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27:

25 вересня, Угорщина – Україна – 0:1

28 вересня, Грузія – Україна – 0:0

2 жовтня, Україна – Північна Ірландія – 0:3

5 жовтня, Україна – Угорщина – 1:2

14 листопада, Північна Ірландія – Україна

17 листопада, Україна – Грузія

До слова, напередодні юнацька збірна України феєрично переграла Ізраїль U-19 у відборі до Чемпіонату Європи. Команда Олега Лужного здобула вольову перемогу. Під завісу поєдинку «синьо-жовті» перевернули матч двома голами.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.