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Капітан «Челсі» вибув із обойми через чергову травму

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Капітан «Челсі» вибув із обойми через чергову травму
Ріс Джеймс не допоможе команді найближчим часом
фото: EFE

Провідний футболіст знову опинився в лазареті гранда

Оборонець лондонського «Челсі» Ріс Джеймс переніс операцію на коліні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Англієць опинився на хірургічному столі через незначне ушкодження. Травми він зазнав на тренуванні «синіх». Капітан столичного гранда пропустив матч англійської Прем'єр-ліги проти «Борнмута» (5:1).

Джеймс розпочав процес реабілітації. Терміни відновлення оборонця наразі невідомі. Англієць став регулярним «клієнтом» клубних лікарів: у нинішньому сезоні він уже мав проблеми зі стегном, у минулому пропустив низку матчів через травму задньої поверхні стегна, забій та ушкодження тазостегнового суглоба, а в позаминулому двічі перебував у лазареті з травмами задньої поверхні стегна.

У кампанії 2026/27 Джеймс зіграв шість матчів у всіх турнірах. Результативними діями він не відзначився. Контракт оборонця з «Челсі» розрахований до літа 2032 року.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: Ріс Джеймс ФК Челсі АПЛ футбол

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