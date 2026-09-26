Орбан очолював угорський уряд у 1998–2002 роках і безперервно з 2010 по 2026 рік – загалом 20 років

Віктор Орбан став свідком поразки Угорщини від України

Колишній очільник угорського уряду одіозний Віктор Орбан відвідав гру Ліги націй Угорщина – Україна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Blikk.

У п'ятницю, 25 вересня, на стадіоні «Пушкаш Арена» Віктор Орбан став свідком поразки Угорщини від України.

Орбан очолював угорський уряд у 1998–2002 роках і безперервно з 2010 по 2026 рік – загалом 20 років. Він відомий своєю проросійською позицією.

Нагадаємо, що збірна Грузії сенсаційно поступилась Північній Ірландії у матчі Ліги націй – команди є суперниками збірної України по групі B2.

Як повідомлялося, на початку та у середині першого тайму гри Угорщина – Україна команди створили декілька непоганих моментів: ворота України після удару Лукаша рятувала поперечина, угорців у свою чергу пробачив Владислав Ванат.

На 42-й хвилині матчу з подачі Георгія Судаков головою відзначився Данило Сікан, 1:0. За такого рахунку команди пішли на перерву.

У другому таймі підопічні Мальдери грали другим номером та мали декілька непоганих моментів, створених після контратак, проте жоден з них реалізувати не зуміли. Угорці, які більшість часу провели з м'ячем, нічим яскравим не запам'ятались.

До слова, колишній лідер донецького «Шахтаря» бразилець Жадсон ексклюзивно для «Главкома» прокоментував інформацію про його можливу участь у пропагандистському матчі у Москві.

«Я не поїду на гру, на яку мене запросив мій друг Вагнер Лав, оскільки розумію, що не варто цього робити з поваги до українського народу та клубу, який я люблю – «Шахтаря».

Вагнер Лав – чудовий друг, але я розумію, що ситуація зараз набагато делікатніша», – повідомив бразилець.