Конкурент Довбика вибув через травму до міжнародної паузи

Роберто Пікколі не допоможе «россоблу» в прийдешніх поєдинках

Українець очікуватиме на збільшення ігрової практики найближчим часом

Форвард італійської «Болоньї» Роберто Пікколі потрапив у лазарет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Джанлуку Ді Марціо.

Італієць зазнав травми в першому таймі протистояння з міланським «Інтером» (1:3) у Серії A. Медики діагностували в нього розрив двоголового м'яза стегна. Орієнтовні терміни відновлення нападника – три тижні.

Пікколі, найімовірніше, пропустить всі поєдинки «россоблу» перед міжнародною паузою у листопаді. У чемпіонаті Італії «Болонья» зустрінеться з «Кальярі» (24 жовтня), «Міланом» (28 жовтня), «Монцою» (31 жовтня) і «Пармою» (7 листопада). Повернення форварда очікують на матч проти «Удінезе» (22 листопада).

У розпорядженні головного тренера «россоблу» Раффаеле Палладіно залишилися два центральні нападники – Артем Довбик і Джей Енем. Український форвард у нинішньому сезоні зіграв чотири поєдинки (один гол). Зате в активі нідерландця три матчі (один м'яч).

До слова, столична «Рома» отримала дозвіл на будівництво нового стадіону. Роботи планують розпочати навесні 2027 року. Домашня арена вміщуватиме понад 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, раніше «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.