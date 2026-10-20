Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Конкурент Довбика вибув через травму до міжнародної паузи

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Конкурент Довбика вибув через травму до міжнародної паузи
Роберто Пікколі не допоможе «россоблу» в прийдешніх поєдинках
фото: ФК «Болонья»

Українець очікуватиме на збільшення ігрової практики найближчим часом

Форвард італійської «Болоньї» Роберто Пікколі потрапив у лазарет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Джанлуку Ді Марціо.

Італієць зазнав травми в першому таймі протистояння з міланським «Інтером» (1:3) у Серії A. Медики діагностували в нього розрив двоголового м'яза стегна. Орієнтовні терміни відновлення нападника – три тижні.

Пікколі, найімовірніше, пропустить всі поєдинки «россоблу» перед міжнародною паузою у листопаді. У чемпіонаті Італії «Болонья» зустрінеться з «Кальярі» (24 жовтня), «Міланом» (28 жовтня), «Монцою» (31 жовтня) і «Пармою» (7 листопада). Повернення форварда очікують на матч проти «Удінезе» (22 листопада).

У розпорядженні головного тренера «россоблу» Раффаеле Палладіно залишилися два центральні нападники – Артем Довбик і Джей Енем. Український форвард у нинішньому сезоні зіграв чотири поєдинки (один гол). Зате в активі нідерландця три матчі (один м'яч).

До слова, столична «Рома» отримала дозвіл на будівництво нового стадіону. Роботи планують розпочати навесні 2027 року. Домашня арена вміщуватиме понад 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, раніше «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

Читайте також:

Теги: футбол травма Серія А ФК «Болонья»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Вовки» змінять прописку в найближчі роки
Футбольний гранд Італії отримав дозвіл на будівництво стадіону
29 вересня, 17:59
Алексіс Салемакерс вибув із обойми «россонері»
«Мілан» втратив півзахисника збірної Бельгії на тривалий період
6 жовтня, 18:19
Скотт Мактоміней швидко відновився після процедури
Найкращий футболіст Італії позаминулого сезону відновив тренування після операції на серці
8 жовтня, 19:11
Маттео Дарміан (ліворуч) опинився на «Ренато Даль'Ара»
Ексоборонець збірної Італії став одноклубником Довбика
9 жовтня, 13:22
Матео Ретегі отримав варіант повернення на батьківщину
«Ювентус» знайшов три кандидатури на роль центрфорварда – ЗМІ
9 жовтня, 16:57
Міле Свілар зазнав серйозної травми
Двічі найкращий воротар чемпіонату Італії вибув на тривалий період
10 жовтня, 17:38
«Венеція» є єдиною командою, яка не набрала очок в Серії А
Аутсайдер чемпіонату Італії оголосив про призначення нового тренера
15 жовтня, 18:18
Альфаджо Сіссе став новою надією італійського футболу
Вундеркінд «Мілана» хет-триком оновив рекорд Італії в єврокубках
15 жовтня, 23:25
Рубен Аморім непогано розпочав на новому місці
Аморім встановив непересічне досягнення на чолі «Мілана»
Вчора, 10:55

Футбол

«Одразу погодився». Легендарний футболіст підтримав ідею провести гру зі збірною Росії
«Одразу погодився». Легендарний футболіст підтримав ідею провести гру зі збірною Росії
«Читає тільки жіночі книги». Колишній оборонець збірної Іспанії подав позов проти блогера
«Читає тільки жіночі книги». Колишній оборонець збірної Іспанії подав позов проти блогера
Конкурент Довбика вибув через травму до міжнародної паузи
Конкурент Довбика вибув через травму до міжнародної паузи
ПСЖ – «Барселона». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги чемпіонів
ПСЖ – «Барселона». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги чемпіонів
Лідер збірної України повернувся в колишній клуб із важливим нюансом – ЗМІ
Лідер збірної України повернувся в колишній клуб із важливим нюансом – ЗМІ
«Ліверпуль» – «Вільярреал». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги чемпіонів
«Ліверпуль» – «Вільярреал». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги чемпіонів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні

Новини

Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua