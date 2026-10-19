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Канадський хокеїст заявив, що любить Москву та Росію

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Канадський хокеїст заявив, що любить Москву та Росію
Рой: Чудово, що президент Росії Володимир Путін надав мені громадянство РФ

У п'ятницю, 16 жовтня, канадський хокеїст Джеремі Рой набув громадянство країни-агресора

Захисник московського хокейного клубу ЦСКА Джеремі Рой заявив, що йому подобається жити у Росії. Про це повідомляє «Главком».

У п'ятницю, 16 жовтня, канадський хокеїст набув громадянство країни-агресора.

«Чудово, що президент Росії Володимир Путін надав мені громадянство РФ. Це тривало багато часу, був довгий процес. Мої діти народилися тут, і моя дружина – росіянка, тож бути частиною цього ще більше – це хороше відчуття. Мої батьки приїжджали в гості два роки тому, мабуть, ще приїдуть. Моя старша дочка ходить до школи тут, тож, гадаю, мета – залишитися тут.

Що здивувало у Росії? Я люблю Москву, люблю Росію загалом, це відмінне місце для життя, щоб ростити сім'ю та грати у хокей. Єдине, зараз стало складніше з перельотами для людей, моєї родини з дому, щоб приїхати сюди», – сказав Рой.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: хокей росія

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