У п'ятницю, 16 жовтня, канадський хокеїст Джеремі Рой набув громадянство країни-агресора

Захисник московського хокейного клубу ЦСКА Джеремі Рой заявив, що йому подобається жити у Росії. Про це повідомляє «Главком».

У п'ятницю, 16 жовтня, канадський хокеїст набув громадянство країни-агресора.

«Чудово, що президент Росії Володимир Путін надав мені громадянство РФ. Це тривало багато часу, був довгий процес. Мої діти народилися тут, і моя дружина – росіянка, тож бути частиною цього ще більше – це хороше відчуття. Мої батьки приїжджали в гості два роки тому, мабуть, ще приїдуть. Моя старша дочка ходить до школи тут, тож, гадаю, мета – залишитися тут.

Що здивувало у Росії? Я люблю Москву, люблю Росію загалом, це відмінне місце для життя, щоб ростити сім'ю та грати у хокей. Єдине, зараз стало складніше з перельотами для людей, моєї родини з дому, щоб приїхати сюди», – сказав Рой.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.