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Біля узбережжя РФ зафіксовано масштабний розлив нафти

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Біля узбережжя РФ зафіксовано масштабний розлив нафти
Біля берегів РФ виявлено 20-кілометровий нафтовий слід
фото: росЗМІ

Після пожежі на танкері площа забруднення в Чорному морі збільшилася втричі за добу

Поблизу узбережжя Краснодарського краю Росії зафіксували масштабний розлив нафти після пожежі на танкері. Площа забруднення в Чорному морі досягла 25 км², збільшившись утричі протягом доби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Про масштаби забруднення свідчать супутникові знімки, які проаналізували фахівці моніторингового каналу SkyEye та екологічної організації Greenpeace.

Біля узбережжя РФ зафіксовано масштабний розлив нафти фото 1
фото: росЗМІ

За оприлюдненими даними, станом на полудень 8 жовтня танкер перебував приблизно за 23 км на захід від Туапсе, що в Краснодарському краї РФ.

На супутникових зображеннях за судном зафіксували вузький слід завдовжки понад 20 км. Дослідники припускають, що він складається з нафтопродуктів, які витікають із пошкодженого танкера.

За оцінками Greenpeace, лише за добу площа нафтової плями збільшилася приблизно втричі. Загальна площа забруднення сягнула 25 км².

Водночас точні обсяги нафтопродуктів, які потрапили в море, наразі невідомі. Також немає підтвердженої інформації про характер пошкоджень судна та кількість пального, яке могло залишитися на його борту.

За попередніми даними, танкер можуть доправити до Новоросійська. Остаточного підтвердження його подальшого маршруту поки немає.

6 жовтня біля берегів Сочі в Чорному морі спалахнула масштабна пожежа на судні. Над акваторією піднялася велика хмара чорного диму, яку видно з узбережжя міста. 

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Теги: росія нафта Чорне море

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