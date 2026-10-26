Визначилися 10 претендентів на здобуття «Золотого м'яча»

Церемонія вручення «Золотого м'яча» відбувається у театрі «Палладіум» у Лондоні

Сьогодні, 26 жовтня, стане відомий новий володар «Золотого м'яча»

Французький журнал France Football почав оголошувати результати голосування за претендентів на здобуття «Золотого м'яча» за підсумками сезону 2025/2026. Про це повідомляє «Главком».

Церемонія вручення «Золотого м'яча» відбувається у театрі «Палладіум» у Лондоні.

10 номінантів на здобуття «Золотого м'яча» 2026 року

Усман Дембеле («ПСЖ»); Ерлінг Холанд («Манчестер Сіті»); Гаррі Кейн («Баварія»); Хвіча Кварацхелія («ПСЖ»); Ламін Ямаль («Барселона»); Кіліан Мбаппе («Реал»); Ліонель Мессі («Інтер Майамі»); Майкл Олісе («Баварія»); Родрі («Манчестер Сіті», «Барселона»); Фабіан Руїс («ПСЖ»).

Раніше було оголошено футболістів, які посіли місця з 11-го по 30-те.

Володарі «Золотого м'яча» за останні 10 років

У 2016 році завершилася співпраця France Football з ФІФА. Журнал знову почав вручати нагороду самостійно. З тих пір приз отримали шість футболістів.

Список володарів «Золотого м'яча» в 2016-2025 роках:

2016 – Кріштіану Роналду

– Кріштіану Роналду 2017 – Кріштіану Роналду

– Кріштіану Роналду 2018 – Лука Модріч

– Лука Модріч 2019 – Ліонель Мессі

– Ліонель Мессі 2020 – нагороду не вручали через пандемію Covid-19

– нагороду не вручали через пандемію Covid-19 2021 – Ліонель Мессі

– Ліонель Мессі 2022 – Карім Бензема

– Карім Бензема 2023 – Ліонель Мессі

– Ліонель Мессі 2024 – Родрі

– Родрі 2025 – Усман Дембеле

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.