Визначилися 10 претендентів на здобуття «Золотого м'яча»
Сьогодні, 26 жовтня, стане відомий новий володар «Золотого м'яча»
Французький журнал France Football почав оголошувати результати голосування за претендентів на здобуття «Золотого м'яча» за підсумками сезону 2025/2026. Про це повідомляє «Главком».
Церемонія вручення «Золотого м'яча» відбувається у театрі «Палладіум» у Лондоні.
10 номінантів на здобуття «Золотого м'яча» 2026 року
- Усман Дембеле («ПСЖ»);
- Ерлінг Холанд («Манчестер Сіті»);
- Гаррі Кейн («Баварія»);
- Хвіча Кварацхелія («ПСЖ»);
- Ламін Ямаль («Барселона»);
- Кіліан Мбаппе («Реал»);
- Ліонель Мессі («Інтер Майамі»);
- Майкл Олісе («Баварія»);
- Родрі («Манчестер Сіті», «Барселона»);
- Фабіан Руїс («ПСЖ»).
Раніше було оголошено футболістів, які посіли місця з 11-го по 30-те.
Володарі «Золотого м'яча» за останні 10 років
У 2016 році завершилася співпраця France Football з ФІФА. Журнал знову почав вручати нагороду самостійно. З тих пір приз отримали шість футболістів.
Список володарів «Золотого м'яча» в 2016-2025 роках:
- 2016 – Кріштіану Роналду
- 2017 – Кріштіану Роналду
- 2018 – Лука Модріч
- 2019 – Ліонель Мессі
- 2020 – нагороду не вручали через пандемію Covid-19
- 2021 – Ліонель Мессі
- 2022 – Карім Бензема
- 2023 – Ліонель Мессі
- 2024 – Родрі
- 2025 – Усман Дембеле
До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.
Коментарі — 0