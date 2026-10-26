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Визначилися 10 претендентів на здобуття «Золотого м'яча»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Визначилися 10 претендентів на здобуття «Золотого м'яча»
Церемонія вручення «Золотого м'яча» відбувається у театрі «Палладіум» у Лондоні
фото: Getty Images

Сьогодні, 26 жовтня, стане відомий новий володар «Золотого м'яча» 

Французький журнал France Football почав оголошувати результати голосування за претендентів на здобуття «Золотого м'яча» за підсумками сезону 2025/2026. Про це повідомляє «Главком».

Церемонія вручення «Золотого м'яча» відбувається у театрі «Палладіум» у Лондоні.

10 номінантів на здобуття «Золотого м'яча» 2026 року

  1. Усман Дембеле («ПСЖ»);
  2. Ерлінг Холанд («Манчестер Сіті»);
  3. Гаррі Кейн («Баварія»);
  4. Хвіча Кварацхелія («ПСЖ»);
  5. Ламін Ямаль («Барселона»);
  6. Кіліан Мбаппе («Реал»);
  7. Ліонель Мессі («Інтер Майамі»);
  8. Майкл Олісе («Баварія»);
  9. Родрі («Манчестер Сіті», «Барселона»);
  10. Фабіан Руїс («ПСЖ»).

Раніше було оголошено футболістів, які посіли місця з 11-го по 30-те.

Володарі «Золотого м'яча» за останні 10 років

У 2016 році завершилася співпраця France Football з ФІФА. Журнал знову почав вручати нагороду самостійно. З тих пір приз отримали шість футболістів.

Список володарів «Золотого м'яча» в 2016-2025 роках:

  • 2016 – Кріштіану Роналду
  • 2017 – Кріштіану Роналду
  • 2018 – Лука Модріч
  • 2019 – Ліонель Мессі
  • 2020 – нагороду не вручали через пандемію Covid-19
  • 2021 – Ліонель Мессі
  • 2022 – Карім Бензема
  • 2023 – Ліонель Мессі
  • 2024 – Родрі
  • 2025 – Усман Дембеле

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Теги: Майкл Олісе футбол Ліонель Мессі Гаррі Кейн Усман Дембеле Кіліан Мбаппе Фабіан Руїс Хвіча Кварацхелія Ламін Ямаль Золотий м'яч

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