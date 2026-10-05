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Резервіст «Баварії» повторив незвичне досягнення у збірній Німеччини

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Резервіст «Баварії» повторив незвичне досягнення у збірній Німеччини
Йонас Урбіг днями вперше одягнув светр Бундестім
фото: IMAGO

Дублер легендарного Мануеля Ноєра продемонстрував хороший рівень

Воротар мюнхенської «Баварії» Йонас Урбіг став лише другим голкіпером національної команди Німеччини з 1977 року без пропущених м'ячів у двох стартових поєдинках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Молодий страж воріт дебютував за Бундестім у 3-му турі Ліги націй проти збірної Сербії (2:0). Також він провів 90 хвилин у протистоянні з Грецією (0:0). Він повторив досягнення Олівера Бауманна з «Гоффенгайма», який дебютував у німецькій збірній у 2024 році.

Урбіг отримав запрошення до національної команди, попри статус резервіста в «Баварії». Він приєднався до німецького гранда взимку 2025 року. Головне завдання кіпера – підстрахувати за необхідності ветерана Мануеля Ноєра.

У нинішньому сезоні Урбіг зіграв два поєдинки в усіх турнірах, у яких пропустив два м'ячі. На замку ворота мюнхенців у цій кампанії він ще не зберігав. Статистика минулого сезону – 20 матчів, 21 пропущений, сім «сухих» поєдинків.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.

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Теги: ФК Баварія Ліга націй Бундесліга футбол

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