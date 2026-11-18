«Сакартвело!». Українські фанати підтримали Грузію під час гри Ліги націй
Гра між Україною та Грузією пройшла в дружній атмосфері
Українські фанати у вівторок, 17 листопада, підтримали Грузію під час гри Ліги націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.
Українські фанати у другому таймі гри Україна – Грузія скандували «Сакартвело!».
Сакартвело (груз. საქართველო) – це оригінальна та офіційна самоназва Грузії в мові грузинського народу.
Нагадаємо, національна команда України здолала збірну Грузії (1:0) у шостому турі Ліги націй 2026/27.
Збірна України оформила другу перемогу в цьому розіграші Ліги націй. «Синьо-жовті» набрали сім очок і фінішували третіми в групі B2. У наступному сезоні турніру національна команда знову змагатиметься в Дивізіоні B.
Як повідомлялося, за підсумками групового етапу Ліги націй визначились вісім збірних, які продовжать боротьбу за перемогу у турнірі.
Усі чвертьфіналісти Ліги націй
- Група A1: Франція, Бельгія
- Група A2: Німеччина, Нідерланди
- Група A3: Англія, Іспанія
- Група A4: Португалія, Норвегія
Жеребкування Ліги націй
Жеребкування чвертьфіналів відбудеться 20 листопада. Матчі відбудуться у березні 2027 року. Переможці чотирьох протистоянь вийдуть у фінальну стадію Ліги націй, яку заплановано на 9-13 червня.
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