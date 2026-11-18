Українські фанати у вівторок, 17 листопада, підтримали Грузію під час гри Ліги націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

Українські фанати у другому таймі гри Україна – Грузія скандували «Сакартвело!».

Сакартвело (груз. საქართველო) – це оригінальна та офіційна самоназва Грузії в мові грузинського народу.

Нагадаємо, національна команда України здолала збірну Грузії (1:0) у шостому турі Ліги націй 2026/27.

Збірна України оформила другу перемогу в цьому розіграші Ліги націй. «Синьо-жовті» набрали сім очок і фінішували третіми в групі B2. У наступному сезоні турніру національна команда знову змагатиметься в Дивізіоні B.

Як повідомлялося, за підсумками групового етапу Ліги націй визначились вісім збірних, які продовжать боротьбу за перемогу у турнірі.

Усі чвертьфіналісти Ліги націй

Група A1: Франція, Бельгія

Група A2: Німеччина, Нідерланди

Група A3: Англія, Іспанія

Група A4: Португалія, Норвегія

Жеребкування Ліги націй

Жеребкування чвертьфіналів відбудеться 20 листопада. Матчі відбудуться у березні 2027 року. Переможці чотирьох протистоянь вийдуть у фінальну стадію Ліги націй, яку заплановано на 9-13 червня.