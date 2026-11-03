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«Манчестер Юнайтед» із приголомшливим камбеком здолав «Рому» в Лізі чемпіонів

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Манчестер Юнайтед» із приголомшливим камбеком здолав «Рому» в Лізі чемпіонів
Матеус Кунья став героєм МЮ
фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Команда Майкла Карріка завершила тривалу серію невдач

Англійський «Манчестер Юнайтед» поступився італійській «Ромі» (1:2) у четвертому турі основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

«Вовки» шокували манкуніанців двома голами до екватора першого тайму. Спершу самотній Соуле прийняв пас Мори в чужому штрафному та переграв Ламменса. А згодом Мален реалізував одинадцятиметровий за гол рукою.

МЮ оговтався зі стартом другої половини. Серія атак господарів обернулася пенальті. Однак, третій воротар «Роми» Васкес парирував удар Фернандеша. Та ще до виконання вироку в штрафний забіг Крістанте, тож із другої спроби капітан «червоних дияволів» розмочив рахунок.

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Манкуніанці відразу ледь не забили вдруге. Це Мбемо втік на побачення з кіпером, але м'яч після його удару по-зрадницьки влучив в одну й іншу стійку та вилетів у поле. Цей момент надихнув МЮ на продовження боротьби.

Зрештою, героєм англійського гранда став Кунья. Під завісу поєдинку бразилець оформив дубль. Спершу він підстеріг помилку оборонця і переправив м'яч у сітку з кількох метрів, а потім увійшов у штрафний з правого флангу та потужно пробив у ближній кут – 3:2 у підсумку!

«Манчестер Юнайтед» перервав дев'ятиматчеву серію без перемог. Підопічні Майкла Карріка не перемагали з 10 вересня, коли розгромили бакинський «Сабах» (4:0) у Лізі чемпіонів. Тож тепер «червоні дияволи» мають по дві перемоги та поразки в турнірі.

Ліга чемпіонів. Основний раунд, четвертий тур

«Манчестер Юнайтед» – «Рома» – 3:2

  • Голи: Фернандеш, 58 (пенальті), Кунья, 83, 86 – Соуле, 11, Мален, 17 (пенальті)

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До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: ФК Манчестер Юнайтед Ліга чемпіонів ФК Рома футбол

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