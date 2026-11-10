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Чемпіон Португалії з футболу встановив унікальне досягнення для Європи

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Чемпіон Португалії з футболу встановив унікальне досягнення для Європи
«Дракони» залишаються непереможними на внутрішній арені
фото: LUSA

Місцевий гранд феноменально стартував у новому сезоні

Португальський «Порту» став єдиним у європейських чемпіонатах клубом із перемогами в усіх поєдинках національної першості зі старту кампанії 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Football Meets Data.

Підопічні Франческо Фаріолі оформили 11 перемог за 11 турів Прімейри. «Дракони» впевнено лідирують у дивізіоні, випереджаючи лісабонську «Бенфіку» на п'ять пунктів. Натомість столичний «Спортінг», який іде третім, відстав на дев'ять очок.

«Порту» – останній клуб у всіх найвищих дивізіонах Європи без втрат. Водночас команда Фаріолі посередньо стартувала в Лізі чемпіонів. Там «дракони» зазнали трьох поразок поспіль і лише в четвертому турі розгромили італійський «Наполі» (3:1).

Продовжити переможну серію «Порту» намагатиметься після міжнародної паузи. У наступному турі Прімейри на підопічних Фаріолі чекатиме принциповий матч проти «Спортінга». Поєдинок запланований на 29 листопада.

До слова, донецький «Шахтар» зазнав поразки від «Спортінга» в Лізі чемпіонів. Долю поєдинку вирішив один м'яч. Героєм «левів» став хавбек Думбія.

Нагадаємо, іспанська «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників французького ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.

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Теги: ФК Порту футбол

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