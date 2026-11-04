«Карпати» та «Чорноморець» розділили нагороди туру Прем'єр-ліги

Визнання експертів отримали неочевидні претенденти

Українська Прем'єр-ліга віддала призи за підсумками 11-го туру представникам львівських «Карпат» і одеського «Чорноморця». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Нападник «левів» Ян Костенко – найкращий гравець звітного туру. Українець доклався до розгрому «Кудрівки» (5:0). У протистоянні з колективом із Чернігівщини він оформив хет-трик.

Натомість керманич «моряків» Роман Григорчук став найкращим тренером 11-го туру. У суботу його підопічні на виїзді здолали рівненський «Верес» (3:1). Ця перемога дозволила «Чорноморцю» покинути зону вильоту УПЛ.

Кого випередили Ян Костенко та Роман Григорчук

Представники медіа, зокрема й «Главкома», віддали приз форварду «Карпат» фактично одноголосно. До п'ятірки найкращих також потрапив його одноклубник Роман Вантух. Також згадок удостоїлися вінгер донецького «Шахтаря» Аліссона, капітан київського «Динамо» Андрія Ярмоленка та хавбек «Чорноморця» Гіоргі Робакідзе.

Тим часом Григорчук випередив головного тренера «Карпат» Франа Фернандеса та в. о. керманича «Динамо» Мацея Кендзьорека. Обидва теж оформили перемоги. Зокрема, столичний гранд здолав криворізький «Кривбас» (2:0).

Символічна збірна 11-го туру

П'ять клубів відрядили виконавців до команди найкращих. «Карпати» делегували аж чотирьох футболістів. Натомість «Динамо», «Шахтар» і «Чорноморець» мають по два представники.

Символічна збірна туру в УПЛ (схема 4-3-3): Бущан – Тобіас, Джордан, Тіаре, Р. Лях – Чачуа, Робакідзе, Курко – Аліссон, Костенко, Вантух.

До слова, раніше Ярмоленко став рекордсменом Прем'єр-ліги за голами. Він перевершив досягнення ексфорварда «біло-синіх» Шацьких. Капітан столичного гранда забив 125 м'ячів.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» зумів дотиснути «Оболонь» зі столиці в УПЛ. Дубль оформив вінгер Аліссон. «Гірники» зберегли лідерство в національних змаганнях.