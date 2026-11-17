Головний тренер національної команди України Андреа Мальдера обрав стартову одинадцятку на матч шостого туру Ліги націй 2026/27 проти збірної Грузії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу УАФ.

Матч Україна – Грузія відбудеться 17 листопада в словацькому Кошице. Поєдинок прийме Kosicka futbalova arena. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 21:45 за київським часом.

Стартовий склад збірної України на матч проти Північної Ірландії

Тренерський штаб зробити чотири зміни. Голкіпер донецького «Шахтаря» Дмитро Різник займе місце у воротах замість Анатолія Трубіна. На правому фланзі замість Олексія Кащука вийде вінгер канадського «Монреаля» Геннадій Синчук. Єгор Назарина з «Шахтаря» у центрі поля з'явиться замість одноклубника Олега Очеретька. Форвард житомирського «Полісся» Ігор Краснопір замінив Романа Яремчука в атаці.

Повний стартовий склад збірної України: Різник – Забарний, Сарапій, Матвієнко, Миколенко – Синчук, Назарина, Ярмолюк, Судаков – Краснопір, Сікан.

Історія очних зустрічей

На цей момент команди зіграли 12 матчів. «Синьо-жовті» оформили сім перемог. Нічиїми завершилися п'ять поєдинків. Грузинська збірна наразі жодного разу не перемогла.

У вересні суперники перетнулися в Тбілісі. Виявити сильнішого їм не вдалося (0:0). Остання перемога збірної України над «хрестоносцями» датована жовтнем 2024 року, коли команда Сергія Реброва здолала Грузію у Лізі націй (1:0). Переможний м'яч оформив вінгер Мудрик.

До слова, раніше юнацька збірна України поступилася Румунії на фініші етапу відбору до Євро-2027. «Синьо-жовті» навіть з поразкою стала переможцем квартету. Команда Олега Лужного набрала шість очок.

Нагадаємо, нещодавно збірна України програла Північній Ірландії у Лізі націй. Синьо-жовті вдруге поступилися підопічним Майкла О'Нілла. Цього разу переможний м'яч оформив оборонець Девлін.