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18 країн відмовилися брати участь у Чемпіонаті світу з футболу U15 через присутність Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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18 країн відмовилися брати участь у Чемпіонаті світу з футболу U15 через присутність Росії
Європейські збірні відмовилися грати з Росією

УАФ окремо звернулася до європейських федерацій, щоб повідомити про участь Росії та донести позицію України

18 країн відмовилися брати участь у Чемпіонаті світу з футболу U15 через присутність на цих змаганнях збірної Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Мінмолодьспорту Матвія Бідного.

«Маємо нові позитивні приклади того, як країни реагують на спроби повернення Росії до світового спорту.

18 країн відмовились від участі в турнірі U15 в Азербайджані, на який ФІФА запросила, зокрема, й російську збірну. Це ще один результат системної спортивної дипломатії та постійної роботи з європейськими партнерами.

А також – хорошої роботи Української асоціації футболу, яка окремо звернулася до європейських федерацій, щоб повідомити про участь Росії та донести позицію України. Частина країн зреагувала саме на заяви від асоціації та не їдуть на турнір або не гратимуть проти росіян», – заявив Бідний.

Він також розповів про принципову позицію Литви.

«Ще один приклад – принципова позиція Литви. Країна відмовилася допускати російських і білоруських спортсменів до змагань на своїй території. Через це Міжнародний союз сучасного п'ятиборства позбавив Каунас права приймати етап Кубка світу у 2027 році.

Важливо, що дедалі більше країн, Європейський Союз відстоюють позицію, що допускати росіян до міжнародних змагань, тим паче під їхніми державними прапорами, – означає толерувати агресію та давати Росії можливість використовувати спорт для відбілювання злочинів», – сказав Бідний.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плейоф за право зіграти на Чемпіонаті світу 2022, пропустила Чемпіонат Європи 2024, Чемпіонат світу 2026 та кілька розіграшів Ліги націй.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: футбол Матвій Бідний ФІФА росія

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