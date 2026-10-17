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Моурінью поділився планами «Реала» на зимове трансферне вікно

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Моурінью поділився планами «Реала» на зимове трансферне вікно
Жозе Моурінью не проситиме про нові трансфери
фото: EFE

Королівський клуб не робитиме різких кадрових рухів

Головний тренер мадридського «Реала» Жозе Моурінью відкинув можливість появи нових футболістів у січні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sport.es.

Португалець не має планів щодо підписань. «Особливий» задоволений кадровою ситуацією «вершкових». Керманич іспанського гранда звик працювати зі сталою групою виконавців.

«Я не прошу нових підписань, я щасливий. Гравці прогресують, надто коли мають час і відпочинок. Надаю перевагу невеликій обоймі. Якщо керівництво щось розгляне, ми це оцінимо, та я не беру на себе ініціативу просити нових футболістів. Жодні гравці мені непотрібні», – заявив Моурінью.

Влітку «Реал» витратив 225 млн євро на шістьох новачків. Лави «вершкових» поповнили оборонці Дюмфріс, Конате, Кукурелья, хавбек Сілва, вінгер Діоманде та нападник Еспі. У новому сезоні команда Моурінью стартувала з шести перемог у восьми турах Ла Ліги та двох звитяг за два тури Ліги чемпіонів.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

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Теги: футбол Ла Ліга ФК Реал (Мадрид) Жозе Моурінью

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