Снігур не змогла взяти реванш у першому колі тенісного турніру в Китаї

Представниця України вдруге за три дні зазнала поразки від тієї ж суперниці

Українська тенісистка Дар'я Снігур поступилася польці Катаржині Каві в першому раунді Ningo Open. Про це повідомляє «Главком».

Опонентки розпочали матч із обміну брейками. А далі Снігур узяла п'ять геймів поспіль і повела в рахунку за сетами. Зокрема, українка ще тричі набрала пункти на подачах Кави.

Та в другій партії польська тенісистка перехопила ініціативу. Вона дозволила Снігур виграти лише два гейми – по одному на власній та чужій подачах. Сама ж Кава з трьома брейками перевела поєдинок у третій сет.

Вирішальна партія виявилася найзапеклішою. Полька спробувала піти у відрив, але в шостому геймі Снігур вирівняла становище зі зворотним брейком (3:3). Та вже в наступному геймі українська тенісистка віддала власну подачу та згодом програла матч.

Снігур поступилася Каві вдруге за три дні. Попереднього разу шляхи суперниць перетнулися у фіналі кваліфікації змагань в китайському Нінбо. Тоді польська спортсменка пробилася в основну сітку на відмові опонентки, але українка згодом приєдналася до неї у статусі «лакі-лузерки».

Ningbo Open. Перший раунд

Катаржина Кава (Польща) – Дар'я Снігур (Україна) – 1:6, 6:2, 6:4

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.