Колишня перша ракетка світу достроково завершила сезон-2026

Зіркова тенісистка вперше з 2020 року не пробилася на Підсумковий турнір

Полька Іга Свьонтек вирішила завершити виступи в нинішньому сезоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсменки.

Екслідерка світового рейтингу визнала, що сезон-2026 був одним із найскладніших у кар'єрі. Водночас польська тенісистка задоволена роботою у другій половині року. Свьонтек переконана, що заклала фундамент для повернення на вершину.

«Я вирішила завершити сезон на цьому етапі, а це означає, що надалі цьогоріч не братиму участі в турнірах. Я вдячна за все, чого навчилася цього року, і мені дуже подобається те, чим я займаюся. Як завжди, я повернуся з пристрастю до своєї справи та мотивацією продовжувати вдосконалюватися. Спасибі, що були зі мною. До зустрічі», – заявила тенісистка.

Цьогоріч Свьонтек виграла лише один турнір. Вона трімфувала на Canadian Open у серпні. Найкращий результат польки на мейджорах – чвертьфінал Australian Open. Як наслідок, вона вперше за шість років не вийшла на WTA Finals.

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.