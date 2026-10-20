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Розлучення Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса: з'явився новий коментар тенісистки

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Розлучення Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса: з'явився новий коментар тенісистки
Світоліна: Не завжди можливо пояснити всі нюанси таких особистих і складних рішень в одному дописі

Світоліна наголосила, що їй було дуже нелегко ухвалити рішення щодо розставання з Монфісом

Перша ракетка України Еліна Світоліна зробила новий коментар щодо свого розставання з Гаелем Монфісом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram тенісистки.

Еліна Світоліна: Я усвідомила, що більше не хочу жити так, не відчуваючи справжнього щастя

«Я хочу трохи уточнити свій попередній допис, оскільки зрозуміла, що не всі – особливо моя міжнародна аудиторія – до кінця зрозуміли, що саме я мала на увазі.

У тому дописі я згадала лише одну з причин, що вплинула на моє рішення та спонукала замислитися над своїм життям і майбутнім. Але насправді все набагато складніше – справа зовсім не в чомусь одному.

Коли живеш у реаліях війни понад 4,5 роки, проходиш через безліч різних ситуацій, емоцій і складних моментів, починаєш дивитися на життя інакше. Змінюється світогляд, зміщуються цінності та пріоритети, і ти починаєш розуміти, чого насправді хочеш від життя», – заявила тенісистка.

Вона зазначила, що у певний момент усвідомила, що більше не хоче жити, не відчуваючи справжнього щастя. Світоліна наголосила, що їй було зовсім нелегко дійти до такого рішення.

«Я дуже люблю і поважаю свого чоловіка. Я завжди любитиму його і цінуватиму як людину. Саме тому для мене було так важливо бути чесною – як із ним, так і із самою собою.

Не завжди можливо пояснити всі нюанси таких особистих і складних рішень в одному дописі. До того ж, деякі речі – надто особисті, щоб ділитися ними публічно. Такою була і залишається моя позиція щодо оголошення про завершення нашого шлюбу. Проте, як дехто з вас помітив, кар’єра Гаеля обірвалася раптово: він вирішив піти зі спорту через обставини, що склалися в нашому житті. На жаль, на нього посипалося багато звинувачень, на які він не заслуговував, тому ми вирішили зробити спільну заяву.

Сподіваюся, це допоможе вам краще зрозуміти, що я хотіла сказати. Будь ласка, поставтеся до цього з добротою та розумінням – нам обом зараз неймовірно важко», – заявила Світоліна.

Розлучення Світоліної і Монфіса: що відомо

Історія кохання Світоліної та Монфіса розпочалася наприкінці 2010-х років. Вони були зірками світового тенісу, виступали на найбільших турнірах і добре розуміли особливості життя професійних спортсменів. Згодом їхні стосунки стали однією з найвідоміших історій кохання у сучасному тенісі.

У квітні 2021 року пара оголосила про заручини, а 16 липня того ж року Еліна та Гаель одружилися в Швейцарії. Їхні стосунки привертали увагу не лише спортивними досягненнями, а й теплими моментами, якими вони ділилися з уболівальниками.

У жовтні 2022 року в подружжя народилася донька Скай. Поява дитини стала новою сторінкою в житті спортсменів.

19 жовтня 2026 року Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується. У відвертому дописі тенісистка зізналася, що війна в Україні глибоко вплинула на її емоційний стан.

Еліна розповіла про безсонні ночі, сумніви та відчуття, що вона поступово втрачає саму себе. Раніше спортсменка вже говорила, що мусила відійти від тенісу через емоційне виснаження. Тепер вона вирішила відвертіше розповісти про те, що переживала за межами корту.

За словами Світоліної, Гаель знав про її внутрішній біль і підтримував її у складні моменти. Вони намагалися пройти через цей період разом, однак із часом тенісистка зрозуміла, що для відновлення їй потрібно знайти шлях назад до себе – і в межах шлюбу зробити це вона не може.

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Теги: спорт теніс Ґаель Монфіс Еліна Світоліна

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