Світоліна разом із Жаданом анонсувала книгу для підлітків

Іменита спортсменка реалізувала спільний проєкт із популярним автором

Українська тенісистка Еліна Світоліна в співавторстві з вітчизняним письменником Сергієм Жаданом написала книгу «Перша ракетка». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу видавництва «Ранок».

Літературний дебют лідерки українського тенісу побачить світ 15 жовтня. Світоліна та Жадан розпочали просування книжки. Зокрема, в спільному відео вони розповіли про сюжет розповіді.

«Це книга про українських школярів, українських дітей, які виростають, шукають себе, шукають мотивації, шукають можливості подолати свої проблеми і зрештою приходять до успіху», – заявили автори.

У центрі сюжету «Першої ракетки» опинилися двоє підлітків. Сєня і Аліна живуть у різних світах, що перетнуться на сторінках книги. Він марить музикою, вона – тенісом, але їх єднає прагнення досягти бажаного. Хлопець допомагає дівчині, яка вимушено покинула рідний Харків, повернути впевненість у власних силах.

Ілюстраторкою «Першої ракетки» стала Ольга Якименко. Видавництво вже запустило передпродаж книги. Перші 500 покупців отримають особливий презент від авторів – листівку з побажаннями.

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До слова, Марта Костюк провела весь Відкритий чемпіонат США з дошкульною травмою. Спортсменка взяла час на відновлення після мейджора. Водночас Костюк прагне повернутися на корт ще в сезоні-2026.

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.