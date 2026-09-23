Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Світоліна разом із Жаданом анонсувала книгу для підлітків

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Світоліна разом із Жаданом анонсувала книгу для підлітків
Еліна Світоліна дебютувала в літературі
фото: EFE

Іменита спортсменка реалізувала спільний проєкт із популярним автором

Українська тенісистка Еліна Світоліна в співавторстві з вітчизняним письменником Сергієм Жаданом написала книгу «Перша ракетка». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу видавництва «Ранок».

Літературний дебют лідерки українського тенісу побачить світ 15 жовтня. Світоліна та Жадан розпочали просування книжки. Зокрема, в спільному відео вони розповіли про сюжет розповіді.

«Це книга про українських школярів, українських дітей, які виростають, шукають себе, шукають мотивації, шукають можливості подолати свої проблеми і зрештою приходять до успіху», – заявили автори.

У центрі сюжету «Першої ракетки» опинилися двоє підлітків. Сєня і Аліна живуть у різних світах, що перетнуться на сторінках книги. Він марить музикою, вона – тенісом, але їх єднає прагнення досягти бажаного. Хлопець допомагає дівчині, яка вимушено покинула рідний Харків, повернути впевненість у власних силах.

Ілюстраторкою «Першої ракетки» стала Ольга Якименко. Видавництво вже запустило передпродаж книги. Перші 500 покупців отримають особливий презент від авторів – листівку з побажаннями. 

До слова, Марта Костюк провела весь Відкритий чемпіонат США з дошкульною травмою. Спортсменка взяла час на відновлення після мейджора. Водночас Костюк прагне повернутися на корт ще в сезоні-2026.

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.

Читайте також:

Теги: теніс Еліна Світоліна дитяча книга Сергій Жадан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Костюк та Світоліна переписали історію українського тенісу
Історичний успіх Костюк і Світоліної. Вперше дві українки увійшли у топ-10 рейтингу WTA
14 вересня, 12:21
Світоліна та Стаховський відкрили власний падел-клуб Svito, який розпочав свою роботу у квітні цього року
Росія атакувала падел-клуб Еліни Світоліної та Сергія Стаховського
8 вересня, 10:33
Україна посідає 44-те місце у рейтингу націй Кубка Девіса
Збірна України з тенісу покращила позиції у рейтингу Кубка Девіса
21 вересня, 20:50
Американська тенісистка Медісон Кіз є 23-ю ракеткою світу
Зіркова тенісистка прокоментувала чутки про свою вагітність
18 вересня, 14:01
Найвища позиція Блінкової в рейтингу WTA в кар'єрі – 34
Титулована тенісистка відмовилася від громадянства Росії
17 вересня, 22:16
Марта Костюк продемонструвала прогрес у 2026 році
Костюк увійшла в п'ятірку найкращих тенісисток світу за промовистим показником
15 вересня, 17:52
Марта Костюк оновила персональний рекорд
Костюк увірвалася в десятку найкращих тенісисток світу вперше в кар'єрі
14 вересня, 10:30
Якщо Україна вийде у півфіналі, то на неї чекає зустріч з переможцем пари Італія – Китай
Капітан збірної Бельгії поділився очкуваннями від гри з Україною у матчі Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора, 16:54
Кубок Білі Джин Кінг стартує вже 22 вересня
«Це, мабуть, найбільша така втрата для нас». Ілля Марченко відповів на запитання перед Кубком Біллі Джин Кінг
Вчора, 13:14

Новини

Україна – Бельгія: де дивитися чвертьфінал Кубка Біллі Джин Кінг
Україна – Бельгія: де дивитися чвертьфінал Кубка Біллі Джин Кінг
Новий сезон жіночої баскетбольної Суперліги стартує 17 жовтня
Новий сезон жіночої баскетбольної Суперліги стартує 17 жовтня
УЄФА довірила британській бригаді арбітрів стартовий матч України в Лізі націй
УЄФА довірила британській бригаді арбітрів стартовий матч України в Лізі націй
Світоліна разом із Жаданом анонсувала книгу для підлітків
Світоліна разом із Жаданом анонсувала книгу для підлітків
Ексгравець «Динамо» заявив, що хотів отримати паспорт РФ і вважає себе наполовину росіянином
Ексгравець «Динамо» заявив, що хотів отримати паспорт РФ і вважає себе наполовину росіянином
«Валенсія» призначила тренером екскерманича господаря Чемпіонату світу 2026
«Валенсія» призначила тренером екскерманича господаря Чемпіонату світу 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
148K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Вчора, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Вчора, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua