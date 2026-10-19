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Ексвійськова Білозерська порівняла Світоліну з одним з очільників ОУН

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ексвійськова Білозерська порівняла Світоліну з одним з очільників ОУН
Еліна Світоліна в Instagram повідомила про розірвання шлюбу з французьким тенісистом Гаелем Монфісом

Білозерська: З того, що написала Еліна, справжні причини їхнього розлучення абсолютно незрозумілі

Українська журналістка та ексвійськова ЗСУ Олена Білозерська прокоментувала розлучення першої ракетки України Еліни Світоліної. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Білозерської у Facebook.

«Еліна – це міць, це характер, розум і хватка. Я давно кажу, що після завершення спортивної кар'єри ми отримаємо в її особі сильного політика. Як і всі, вона буде помилятися, але ніколи не буде продаватися – з самоповаги. Її плани повернутися в недалекому майбутньому до України опосередковано підтверджує той факт, що нещодавно вона придбала квартиру в Києві. Я думала, що Гаель переїде з нею і відкриє тут, наприклад, тенісну школу. Але ми не знаємо, яке цікаве й високооплачуване заняття йому могли запропонувати в Європі...

З того, що написала Еліна, справжні причини їхнього розлучення абсолютно незрозумілі, ясно лише, що зараз їй дуже важко. Інтуїція підказує мені, що, можливо, справа в тому, що Гаель не бачить свого майбутнього в Україні... Якщо це справді так, Еліна заслуговує на ще більше співчуття і підтримку. Вона не боїться дорого платити за прийняті рішення. Їхня з Гаелем чотирирічна дочка – не просто татова й мамина доня, а невзятий Еліною Грендслем. Вона могла стати першою українкою, яка взяла Шолом, але обрала сім'ю», – написала Білозерська.

Вона також порівняла Еліну Світоліну з одним з чільних діячів ОУН Олегом Ольжичем.

«У мене зараз виникла асоціація з найбільшим кумиром моєї юності, Олегом Ольжичем. Перед початком Другої світової у нього, тоді вже відомого археолога і одного з чільних діячів ОУН, були стосунки з американкою Етель Лессер. Вони були заручені, і Ольжич навіть просив у Євгена Коновальця дозволу на одруження, і отримав цей дозвіл. Судячи з усього, це було справжнє взаємне кохання. Але шлюб не відбувся, бо наречена хотіла жити у Штатах, а наречений – у східній Європі поближче до України, щоб як тільки почнеться війна, повертатись додому і виборювати український суверенітет. В результаті Етель повернулася до США. Вона зберегла листи і подарунки коханого, і передала потім його синові.

Сил і подальших успіхів нашій Еліні – у спорті, у волонтерстві, у громадській діяльності і в особистому. (І в глибині душі хочеться продовження казки – щоб Гаель усе покинув і рвонув за нею. На таке здатні одиниці, але раптом??...)», – зазначила Білозерська.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна в Instagram повідомила про розірвання шлюбу з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

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Теги: Еліна Світоліна Ґаель Монфіс теніс ОУН-УПА

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