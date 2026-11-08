«Шахтар» – «Динамо»: тренери обрали стартові склади на матч Прем'єр-ліги

Микола Шапаренко та Микола Матвієнко знову зійдуться на полі

Вітчизняні гранди готові до старту Класичного

Донецький «Шахтар» і київське «Динамо» опублікували основні одинадцятки на поєдинок у 12-му турі української Премєр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Матч «Шахтар» – «Динамо» відбудеться 8 листопада у Львові. Поєдинок на «Арені Львів» розпочнеться о 18:00 за київським часом. Арбітром протистояння буде Дмитро Панчишин із Харкова.

Стартові склади на матч «Шахтар» – «Динамо»

«Гірники» знову вийдуть на поєдинок із п'ятьма українцями в старті. Натомість на вістрі атаки з'явиться буркінієць Лассіна Траоре. З флангів йому допомагатимуть бразилець Алісссон і венесуелець Глейкер Мендоза.

В. о. головного тренера Динамо Мацей Кендзьорек зробив ставку на мобільні фланги атаки. Там зіграють Шола Огундана та Назар Волошин. У ролі центрфорварда – Матвій Пономаренко.

«Шахтар»: Різник – Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Назарина, Очеретько, Гомес – Аліссон, Траоре, Мендоза

«Динамо»: Бущан – Тимчик, Кендзьора, Тіаре, Дубінчак – Бражко – Огундана, Піхальонок, Шапаренко, Волошин – Пономаренко

Історія очних зустрічей

На цей момент команди зіграли на рівні УПЛ/Вищої ліги 76 поєдинків. «Гірники» мають перевагу – 30 перемог проти 25-ти в столичного гранда. Ще 21 матч завершився внічию.

У минулому сезоні «Шахтар» двічі здолав «біло-синіх». Спершу команда Турана виграла домашній поєдинок (3:1). Забиті м'ячі оформили нападник Егіналдо та вінгер Невертон, а півзахисник киян Кабаєв відправив м'яч у власні ворота. Гол «Динамо» записав до свого активу хавбек Буяльський. А в столиці «Шахтар» оформив вольову перемогу (2:1). На забитий м'яч форварда Пономаренка «гірники» відповіли голами нападників Траоре та Феррейри.

Майже два тижні тому команди перетнулися в 1/8 фіналу Кубка України. Гору взяв «Шахтар» (3:0). Голами відзначилися вінгер Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. «Динамо» відповіло лише червоними картками – оборонців Михавка та Тіаре, а також нападника Герреро після фінального свистка.

До слова, вінгер «Динамо» Ярмоленко став рекордсменом Прем'єр-ліги за голами. Він перевершив досягнення ексфорварда «біло-синіх» Шацьких. Капітан столичного гранда забив 125 м'ячів.

Нагадаємо, раніше «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.