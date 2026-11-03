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«Барселона» накинула оком на фіналіста Ліги чемпіонів – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Барселона» накинула оком на фіналіста Ліги чемпіонів – ЗМІ
П'єро Інкап'є отримав варіант у Ла Лізі
фото: EFE

Латиноамериканець не має стабільного місця в складі англійського гранда

Оборонець лондонського «Арсенала» П'єро Інкап'є потрапив до сфери зацікавлень іспанської «Барселони». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sport.es.

Еквадорець нібито опинився нагорі списку трансферних цілей спортивного директора «блаугранас» Деку. Профіль Інкап'є також подобається керманичу команди Гансі Фліку. Він може зіграти в центрі та на лівому фланзі оборони.

Інкап'є фактично не має ігрової практики на «Емірейтс». Водночас головний тренер «канонірів» Мікель Артета не звик прощатися взимку навіть з футболістами ротації. Поки «Барса» встановила контакт із оточення еквадорського оборонця.

У нинішньому сезоні Інкап'є провів сім матчів у всіх турнірах. Результативними діями за 256 хвилин на полі він не відзначився. Контракт латиноамериканця з «Арсеналом» розрахований до літа 2031 року.

До слова, нещодавно «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників французького ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.

До слова, нещодавно «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників французького ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.

Нагадаємо, раніше ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

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Теги: ФК Арсенал (Лондон) АПЛ ФК Реал (Мадрид) Ла Ліга футбол

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