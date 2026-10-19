Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Збірна готуватиметься в Україні до вирішальних матчів Ліги націй

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Збірна готуватиметься в Україні до вирішальних матчів Ліги націй
«Синьо-жовті» матимуть тренувальний збір удома
фото: УАФ

Українські футболісти тренуватимуться на батьківщині

Національна команда України склала план підготовки перед фінальним вікном Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tribuna.com.

«Синьо-жовті» вдруге після повномасштабного вторгнення РФ готуватимуться вдома. Влітку підопічні Андреа Мальдери базувалися у Львові. Цього разу 8-9 листопада збірна України збереться в Ужгороді.

Згодом національна команда переїде в словацький Кошице. Звідти українська збірна вирушить до Белфаста на матч проти Північної Ірландії 14 листопада. Натомість з Туманного Альбіону «синьо-жовті» повернуться в Кошице, де 17 листопада приймуть збірну Грузії.

Після чотирьох турів збірна України посідає третє місце в групі B2 Ліги націй. Команда Мальдери набрала чотири очки. Для збереження шансів на підвищення в класі «синьо-жовті» зобов'язані перемагати в обох матчах і сподіватися на осічки конкурентів.

Збірна України опустилася на 36-те місце в рейтингу ФІФА. У порівнянні з попередньою версією класифікації підопічні Мальдери втратили три позиції. «Синьо-жовті» мають в активі 1535,27 пункта.

Україна в рейтингу ФІФА

Система ранжування національних команд з'явилася у 1993 році. Тоді ж зафіксували найнижчу позицію в історії «синьо-жовтих» – 132-ге місце (вересень 1993-го).

Двічі класифікація пережила дві великі реформи. Після останніх змін за прикладом шахового світу в світовому футболі впровадили рейтинг Ело. З того часу (2018 рік) збірна Україна не підіймалася вище 22-го місяця.

Національна команда стабільно трималася у другій десятці класифікації після чвертьфіналу Мундіалю 2006 року. Орієнтиром для нових поколінь українців залишається 11-та сходинка (лютий 2007-го).

Лідери рейтингу ФІФА в жовтні 2026 року

На першому місці залишилася збірна Іспанії. Чемпіони світу випереджають Аргентину, Францію та Англію. На п'яту позицію піднялася національна команда Португалії.

До чільної десятки також потрапили Бразилія, Марокко, Бельгія, Нідерланди та Мексика. Найбільший прогрес продемонстрували збірні Гамбії та Домініканської Республіки. Вони в межах другої сотні пішли вгору на дев'ять сходинок кожна.

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.

Читайте також:

Теги: Ліга націй Збірна України футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська збірна перед другим поєдинком проти угорців
Україна погіршила становище в рейтингу збірних ФІФА
6 жовтня, 10:57
«Синьо-жовті» розібралися зі словачками
Жіноча збірна України переграла Словаччину в плейоф відбору до Чемпіонату світу
9 жовтня, 21:27
Українські футболістки жодного разу не їздили на світову першість
Україна вдруге переграла збірну Словаччини в плейоф відбору до жіночого Чемпіонату світу
13 жовтня, 20:00
Із 17 листопада 2021 року по 31 грудня 2022 року Петраков був головним тренером збірної України
«Займався перегоном автомобілів». Футболіст ЦСКА-2 поділився спогадами про екстренера збірної України
15 жовтня, 10:44
Тимур Тутєров торує шлях до основи «чорних котів»
Нападник молодіжної збірної України дебютував у єврокубках за «Сандерленд»
15 жовтня, 20:23
Роман Максимюк став на захист України у 2022 році
На фронті загинув гравець збірної України з футболу Роман Максимюк
16 жовтня, 23:09
Єгор Ярмолюк залишив команду в меншості
Легіонер збірної України отримав червону картку за удар футболіста «Ліверпуля»
17 жовтня, 18:29
Команда Олександра Косенка повертається до виступів
Збірна України викликала 15 футзалістів на відбір до Чемпіонату світу
10 жовтня, 14:37
Збірна України на минулому ЧЄ завершила виступи на стадії 1/4 фіналу
Збірна України з футзалу зіграла внічию з Латвією у товариському матчі
16 жовтня, 22:41

Футбол

«Футболісти «Динамо» – не мужики». Легендарний тренер знищив гранд після фіаско в Житомирі
«Футболісти «Динамо» – не мужики». Легендарний тренер знищив гранд після фіаско в Житомирі
Збірна готуватиметься в Україні до вирішальних матчів Ліги націй
Збірна готуватиметься в Україні до вирішальних матчів Ліги націй
Моурінью нагородив новачка «Реала» сумнівним компліментом
Моурінью нагородив новачка «Реала» сумнівним компліментом
Аморім встановив непересічне досягнення на чолі «Мілана»
Аморім встановив непересічне досягнення на чолі «Мілана»
Гол Забарного та сенсаційне падіння лідера: результати сьомого туру Ліги 1 2026/27
Гол Забарного та сенсаційне падіння лідера: результати сьомого туру Ліги 1 2026/27
Екскапітан «Реала» Рамос отримав кар'єрний варіант на батьківщині
Екскапітан «Реала» Рамос отримав кар'єрний варіант на батьківщині

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
77K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом

Новини

В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua