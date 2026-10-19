Збірна готуватиметься в Україні до вирішальних матчів Ліги націй

Українські футболісти тренуватимуться на батьківщині

Національна команда України склала план підготовки перед фінальним вікном Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tribuna.com.

«Синьо-жовті» вдруге після повномасштабного вторгнення РФ готуватимуться вдома. Влітку підопічні Андреа Мальдери базувалися у Львові. Цього разу 8-9 листопада збірна України збереться в Ужгороді.

Згодом національна команда переїде в словацький Кошице. Звідти українська збірна вирушить до Белфаста на матч проти Північної Ірландії 14 листопада. Натомість з Туманного Альбіону «синьо-жовті» повернуться в Кошице, де 17 листопада приймуть збірну Грузії.

Після чотирьох турів збірна України посідає третє місце в групі B2 Ліги націй. Команда Мальдери набрала чотири очки. Для збереження шансів на підвищення в класі «синьо-жовті» зобов'язані перемагати в обох матчах і сподіватися на осічки конкурентів.

Збірна України опустилася на 36-те місце в рейтингу ФІФА. У порівнянні з попередньою версією класифікації підопічні Мальдери втратили три позиції. «Синьо-жовті» мають в активі 1535,27 пункта.

Україна в рейтингу ФІФА

Система ранжування національних команд з'явилася у 1993 році. Тоді ж зафіксували найнижчу позицію в історії «синьо-жовтих» – 132-ге місце (вересень 1993-го).

Двічі класифікація пережила дві великі реформи. Після останніх змін за прикладом шахового світу в світовому футболі впровадили рейтинг Ело. З того часу (2018 рік) збірна Україна не підіймалася вище 22-го місяця.

Національна команда стабільно трималася у другій десятці класифікації після чвертьфіналу Мундіалю 2006 року. Орієнтиром для нових поколінь українців залишається 11-та сходинка (лютий 2007-го).

Лідери рейтингу ФІФА в жовтні 2026 року

На першому місці залишилася збірна Іспанії. Чемпіони світу випереджають Аргентину, Францію та Англію. На п'яту позицію піднялася національна команда Португалії.

До чільної десятки також потрапили Бразилія, Марокко, Бельгія, Нідерланди та Мексика. Найбільший прогрес продемонстрували збірні Гамбії та Домініканської Республіки. Вони в межах другої сотні пішли вгору на дев'ять сходинок кожна.

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.