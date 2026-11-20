Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) провів жеребкування стикових матчів Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу турніру.

За підсумками церемонії визначилися чотири пари команд, які розіграють місця в Дивізіоні A на сезон 2028/29 Ліги націй. Ще чотири пари визначать учасників Дивізіону B наступного розіграшу турніру. Протистояння складатимуться з двох матчів.

Пари протистоянь за місця в Дивізіоні A:

Боснія і Герцеговина – Данія

Угорщина – Сербія

Ірландія – Хорватія

Словенія – Вельс

Пари протистоянь за місця в Дивізіоні B:

Кіпр – Північна Македонія

Естонія – Румунія

Фарерські острови – Грузія

Білорусь – Ізраїль

У наступному сезоні Ліги націй замість чотирьох дивізіонів національні команди змагатимуться в трьох. У кожному з них буде по 18 збірних. Їх поділять на три групи по шість команд у кожній.

До слова, раніше збірна України переграла Грузію у фінальному турі Ліги націй. Переможний м'яч оформив нападник Сікан. «Синьо-жовті» залишилися у Дивізіоні B.

Нагадаємо, нещодавно юнацька збірна України поступилася Румунії на фініші етапу відбору до Євро-2027. «Синьо-жовті» навіть з поразкою стала переможцем квартету. Команда Олега Лужного набрала шість очок.