Стали відомі пари плейоф Ліги націй за місця в дивізіонах
Низка європейських збірних побореться за збереження прописки чи підвищення в класі
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) провів жеребкування стикових матчів Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу турніру.
За підсумками церемонії визначилися чотири пари команд, які розіграють місця в Дивізіоні A на сезон 2028/29 Ліги націй. Ще чотири пари визначать учасників Дивізіону B наступного розіграшу турніру. Протистояння складатимуться з двох матчів.
Пари протистоянь за місця в Дивізіоні A:
- Боснія і Герцеговина – Данія
- Угорщина – Сербія
- Ірландія – Хорватія
- Словенія – Вельс
Пари протистоянь за місця в Дивізіоні B:
- Кіпр – Північна Македонія
- Естонія – Румунія
- Фарерські острови – Грузія
- Білорусь – Ізраїль
У наступному сезоні Ліги націй замість чотирьох дивізіонів національні команди змагатимуться в трьох. У кожному з них буде по 18 збірних. Їх поділять на три групи по шість команд у кожній.
До слова, раніше збірна України переграла Грузію у фінальному турі Ліги націй. Переможний м'яч оформив нападник Сікан. «Синьо-жовті» залишилися у Дивізіоні B.
Нагадаємо, нещодавно юнацька збірна України поступилася Румунії на фініші етапу відбору до Євро-2027. «Синьо-жовті» навіть з поразкою стала переможцем квартету. Команда Олега Лужного набрала шість очок.
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