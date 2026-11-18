ФІФА та УЄФА на невизначений термін усунули російські команди через війну РФ проти України

Збірна Росії з футболу не включена до переліку учасників жеребкування відбірного турніру на чемпіонат Європи 2028 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УЄФА.

УЄФА оприлюднила процедуру жеребкування відбірного етапу Чемпіонату Європи. У ньому візьмуть участь 54 збірні, які грали на груповому етапі Ліги націй сезону-2026/27. Команди розподілили по п'яти кошиках, виходячи з їхнього виступу на турнірі. Збірна Росії не брала участі у Лізі націй.

Жеребкування відбудеться 6 грудня у Белфасті. Груповий етап відбору проходитиме з березня по листопад 2027 року. Чемпіонат Європи відбудеться у Великій Британії та Ірландії з 9 червня по 9 липня 2028 року.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плейоф за право зіграти на Чемпіонаті світу 2022, пропустила Чемпіонат Європи 2024, Чемпіонат світу 2026 та кілька розіграшів Ліги націй.

Нагадаємо, національна команда України здолала збірну Грузії (1:0) у шостому турі Ліги націй 2026/27.

Збірна України оформила другу перемогу в цьому розіграші Ліги націй. «Синьо-жовті» набрали сім очок і фінішували третіми в групі B2. У наступному сезоні турніру національна команда знову змагатиметься в Дивізіоні B.

Як повідомлялося, за підсумками групового етапу Ліги націй визначились вісім збірних, які продовжать боротьбу за перемогу у турнірі.

Усі чвертьфіналісти Ліги націй

Група A1: Франція, Бельгія

Група A2: Німеччина, Нідерланди

Група A3: Англія, Іспанія

Група A4: Португалія, Норвегія

Жеребкування Ліги націй

Жеребкування чвертьфіналів відбудеться 20 листопада. Матчі відбудуться у березні 2027 року. Переможці чотирьох протистоянь вийдуть у фінальну стадію Ліги націй, яку заплановано на 9-13 червня.